Исследование МТС: Каждый третий южноуралец оплачивает покупки смартфоном

МТС зафиксировала рост популярности бесконтактной оплаты с помощью гаджетов и смартфонов на Южном Урале.

Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка показал, что рост популярности мобильной бесконтактной оплаты в Челябинской области продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился к ноябрю 2021 года на 57%, а количество операций – на 31%.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам составила в октябре 2021 года 31% по сравнению с 25% годом ранее, а доля транзакций – 35% против 27%. Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами меньше – 26% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы. Примечательно, что в предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay – пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

Самые популярные платежи у челябинцев, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре 2021 года 68% транзакций со смартфонов и 57% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 58% и 50%.