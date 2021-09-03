03.09.2021
Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ обещает быть жарким
03.09.2021
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей
03.09.2021
Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой
03.09.2021
Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты
03.09.2021
Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»
Береги свою планету, береги свой регион!
Исторический музей Южного Урала подготовил к новому учебному году экологические уроки
03.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
30.08.2021
Исторический музей Южного Урала готовится к открытию выставки «Александр I – держав восстановитель»
26.08.2021
Из Оренбурга в Пермь с Александром I: исторический музей Южного Урала воссоздал маршрут путешествия государя по Уралу
25.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021