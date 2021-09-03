Исторический музей Южного Урала подготовил к новому учебному году экологические уроки

Государственный исторический музей Южного Урала включился в работу над программой непрерывного экологического образования.

Сотрудниками музея разработаны экологические уроки-экскурсии для учеников начальных классов и учащихся среднего звена. Они дополнят материалы по практической экологии, которые по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера получили в новом учебном году сто тысяч школьников.

Для школьников начальных классов подготовлены три занятия. Одно из них под названием «Береги свою планету - ведь другой похожей нету» рассказывает о том, как появилась планета Земля, каково ее строение и какие океаны ее омывают. Завершает занятие видеофильм о загрязнении окружающей среды и ее охране и создание школьниками экологического плаката.

Поделиться

Занятие «Вместе дружная семья - звери, птицы, ты и я» - о животном мире Южного Урала, где кого только нет - от микроскопических созданий до громадных зверей. В ходе занятия ребята познакомятся с самыми необычными представителями уральской фауны, поучаствуют в веселых играх-конкурсах и разгадают кроссворд. Проверить полученные знания детям помогут рабочие листы с тематическими вопросами, которые они смогут заполнить в классе или дома.

Музейное приключение «Наши горы и леса - заповедные места» познакомит ребят с флорой и фауной заповедных территорий Челябинской области. Как различать голоса птиц и животных, как вести себя в лесу и освоить начальные туристические навыки - об этом школьникам расскажет опытный Женька-турист.

Учеников среднего звена ждет более серьезное занятие, которое проведет профессиональный эколог-природопользователь. В доступной форме ребята получат ответ на вопросы: «Может ли экология быть плохой?», «В чем отличие экосистемы от биогеоценоза?», «Что означают слова «эвтрофирование» и «сукцессия»?», «Особо охраняемые природные территории - для чего они нужны?».

В интерактивной части занятия школьники пятых-седьмых классов соберут из оригами упрощенную версию биоценоза смешанного леса, а школьники восьмых-девятых классов сыграют в экологическую монополию.

Телефоны для справок: (351) 263-08-32, 265-23-88.