Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю

В Нязепетровске (Челябинская область) добрые перемены ждут здание бывшего волостного правления на Свердлова, 21, где в апреле 1914 года размещался забастовочный центр рабочих местного завода.

Проект по сохранению объекта культурного наследия поступил на согласование в комитет охраны ОКН региона. В соответствии с проектной документацией предполагается восстановить штукатурный слой, изменить цветовое решение фасада, укрепить цоколь, отремонтировать кровлю и водосточную систему.

Двухэтажное кирпичное здание с высоким цоколем было построено на пересечении улиц Свердлова, Мира и 30 лет ВЛКСМ в Нязепетровске в 1827-м году для волостного управления. Из-за своего расположения на перекрестке улиц получило фасады, имеющие одинаково проработанное декоративное убранство.

В разное время здесь заседали волостной управитель, градоначальник, располагалась в доме и комиссия по призыву в армию. В подвале здания находились камеры для правонарушителей, совершивших мелкие преступления. После 1917 года на первом этаже размещалась аптека, на втором - стоматологическая клиника.

Как отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта культурного наследия, здание было построено на возвышении и хорошо просматривалось издалека. На кровле существовала деревянная каланча.

«Вход имеет стрельчатое завершение, подчеркнутое положением по центральной оси и небольшим балконом второго этажа, который появился в 1980-е годы и в настоящее время выполняет функцию декоративного элемента, так как двери на балкон нет. Все фасады имеют выраженную горизонтальную композицию, подчеркнутую массивными тягами, опоясывающими здание. Окна и дверные проемы со стрельчатым завершением на первом этаже, с лучковым завершением на втором. На главном фасаде ритм и ширина окон изменены», - говорится в документации.

Также эксперты отмечают вызывающую интерес декоративную отделку главного фасада: «форму стрельчатых оконных арок повторяет рисунок пояска по периметру здания между первым и вторым этажами».

Есть предположение, что в межоконных простенках второго этажа располагались лепные гирлянды. Достоверных подтверждений этой версии, по словам экспертов, нет, так как пятна, видимые на фотографии 1914 года, имеют разную форму и больше похожи на разрушения штукатурного слоя. Также невозможно достоверно установить декорирование межоконных ниш первого этажа.

Лепные детали, имевшиеся в отделке интерьера, в настоящее время утрачены.

«Первоначальная планировка здания была нарушена вследствие его многократных функциональных изменений», - отмечают эксперты.

В 1978 году на первом этаже здания разместился историко-географический музей с отделами природы, истории и быта дореволюционного и современного периодов. В 1990-е годы были проведены капитальный ремонт и реконструкция здания. После передачи музею второго этажа здесь открылись два выставочных зала. С 1996 года музей имеет статус музейно-выставочного центра.

Главный вход в здание расположен на юго-восточном фасаде. Первоначально вход на второй этаж исторического здания осуществлялся через наружную деревянную лестницу, расположенную в деревянных сенях на северо-западном фасаде здания. Этажи функционировали изолированно. В 1980-х годах лестница на второй этаж была перенесена в здание. Тогда же убрали деревянный пристрой, выполнили работы по отделке интерьеров и фасадов здания.

На главном фасаде установили чугунную плиту с надписью: «12 (25) апреля 1914 года здесь состоялся первый митинг забастовавших рабочих завода». Это, отмечают эксперты, было памятное событие в истории города: вокруг здания волостного правления в течение двух суток собралось около двух тысяч рабочих, удерживавших внутри здания арестованных земского начальника, околоточного надзирателя и старшину.

«В настоящее время здание оштукатурено и окрашено. Все окна северо-западного фасада заложены, сохранился только обрамлявший их декор», - сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.