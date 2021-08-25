Итальянский пластический хирург предостерег челябинок от «утиных губ»

Тренд на увеличенные губы, которые в простонародье прозвали утиными, скоро уйдет в прошлое. Об этом заявил, отвечая на вопрос, во время пресс-конференции в “Комсомольской правде”, посвященной Международному социально-направленному проекту “Красота в тебе”, пластический хирург из Италии доктор Иван Гайа.

Он рассказал историю о том, как в Италии удивила его одна латиноамериканская пациентка, попросившая “russian lips” (губы как у русских - прим. ред.). Разузнав поподробнее, доктор выяснил, что увеличенные губы популярны среди русских женщин.

“Я не сторонник того, чтобы пациенты меняли свою внешность, руководствуясь только трендами. Часть пластических операция проходят без следов для тела. Однако бОльшее количество изменений по части пластической хирургии влияют на организм человека и вернуть в исходное состояние уже нельзя. Все пациентки об этом предупреждаются заранее”, - пояснил он.

Доктор Иван Гайа также сакцентировал внимание на том, что так называемые “утиные губы” уйдут в прошлое уже скоро, так как в Европе взят тренд на естественную красоту. Поэтому он рекомендует челябинкам не торопиться с увеличением губ.