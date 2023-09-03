Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 28.08.2023 по 03.09.2023)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 28 августа по третье сентября 2023 года.

Центр Челябинска избавят от сухих деревьев и веток. Обрезка будет выполняться под контролем специалистов управления экологии и природопользования.

Региональный Россельхознадзор взял на контроль ситуацию с полчищами мух в поселке Муслюмово Кунашакского района. Неделю назад жители пожаловались на нашествие насекомых, отравляющих им жизнь.

В Челябинске после шестого этапа опрессовок горячая вода не вернулась в 28 многоквартирных домов. Шестой этап гидравлических испытаний проводился в столице Южного Урала с девятого по 23 августа.

В Челябинской области, как и по всей стране 29 и 30 августа в школах, колледжах и техникумах впервые прошли единые учения по отработке действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных и иных ситуациях.

Челябинск получил в лизинг еще 15 автобусов большого класса Volgabus. Все автобусы – низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на компримированном природном газе.

В Челябинске начались работы по высадке деревьев и кустарников – взамен неприжившихся растений. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

В Челябинскую область на прошлой неделе циклон принес сильные и продолжительные дожди. В ГУ МЧС области выносил экстренные предупреждения и рекомендовал ограничить выход из зданий.

В Троицке снимают фильм про адвоката Плевако, в главной роли — Сергей Безруков. Известный российский актер приехал в Челябинскую область для съемок в новом фильме про знаменитого адвоката.

Городская дума приняла новые Правила землепользования и застройки Челябинска. Как отмечают в гордуме, разработка ПЗиЗ велась на основе генерального плана города, утвержденного до 2041 года.

В Челябинской области потерпел крушение вертолет. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

В преддверии праздника в Челябинске прошли показательные выступления всадников и большой фестиваль Лошади. Праздник, посвященный лошадям, провели масштабно и ярко в конном клубе «Гармония».

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслер учредили премию для молодых специалистов системы социальной защиты населения. Ежегодно премии будут вручаться десяти молодым специалистам, разработавшим авторские программы и методики, направленные на помощь семьям с детьми.

С первого сентября в Челябинской области открыли первые десять губернаторских инженерных классов «Инженеры будущего74». И инициативой создания таких классов выступил губернатор Алексей Текслер.

В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства. Троллейбусы «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом выпущены на Челябинском заводе городского электротранспорта.