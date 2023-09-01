В Челябинской области открыли первые 10 губернаторских инженерных классов

С первого сентября в Челябинской области открыли первые десять губернаторских инженерных классов «Инженеры будущего74».

И инициативой создания таких классов выступил губернатор Алексей Текслер. Она будет реализовываться во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые планируют развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе

«В этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году», - анонсировал Алексей Текслер.

«Сегодня наши промышленные предприятия испытывают острую нехватку кадров инженерно-технических специальностей. Спрос на них за последние полгода–год значительно вырос. Поэтому своевременность и востребованность создания инженерных классов не вызывают сомнения», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

По его словам, учеба в инженерных классах поможет школьникам получить дополнительные знания, определиться с выбором будущей технической профессии, попробовать себя в научно-исследовательской и проектной деятельности. На практических занятиях они получат профессиональные навыки и умения, что в дальнейшем облегчит получение высшего образования по выбранной инженерной специальности.

«Для региона открытие инженерных классов – это ступенька на пути к решению кадрового вопроса на производстве. Укрепление кадрового потенциала промышленных предприятий будет способствовать дальнейшему развитию инновационных производств, обеспечивающих достижение технологической независимости страны от внешних экономических факторов», - подчеркнул Евгений Илле.

Парламентарий отметил важность модели непрерывного образования в регионе, чтобы выпускники инженерных классов продолжали образование в вузах региона, а после их окончания оставались работать в Челябинской области. «Тогда на практике у нас будет реализована модель непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», - считает депутат.