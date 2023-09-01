В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства

Первого сентября 2023 года вышли на линию первые десять новых троллейбусов «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом, выпущенных на Челябинском заводе городского электротранспорта.

«День, который Челябинск обязательно запомнит. Первая партия новых челябинских троллейбусов вышла на маршрут №19. Они могут ездить в разных режимах, в том числе и на автономном ходу, - написал губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале. - Долгожданные, новые, наши».

Завод по производству электробусов и новейших троллейбусов в Челябинске был запущен в работу в марте 2023 года. «Нам хотелось создать современный и комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой Правительства Российской Федерации», - отмечал на открытии глава региона.

Для выпуска на линию новых троллейбусов в областном центре основательно подготовили инфраструктуру: модернизируется контактная сеть (работы ведутся с октября 2021 года), тяговые подстанции, два депо, в которых будут обслуживать машины.

«Все это стало возможным во многом благодаря решениям, принятым губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Новых машин пока 10, они вышли на 19 маршрут — проезд от парка Гагарина до поселка Первоозерный полностью закрыт новыми троллейбусами. Это один из основных городских маршрутов», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. С первого по 10 сентября проезд по маршруту №19 будет бесплатным для всех пассажиров - акция приурочена ко Дню знаний и празднованию 287-летия Челябинска.

Протяженность маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 21 километр, он насчитывает 45 остановок и соединяет несколько районов города – Центральный, Советский и Тракторозаводский.

В компании «Синара-Транспортные Машины» пояснили, выбор маршрута №19 для вывода на линию первых троллейбусов связан, в частности, с тем, что на нем уже завершены основные работы по модернизации троллейбусной инфраструктуры – установлены новые опоры, смонтированы контактные провода и необходимые спецчасти.

«Сегодня для «Челябинского троллейбуса» - крайне важный день. Горожане смогут испытать наши новые машины в действии и оценить их удобство, - отметил генеральный директор «Синара – ГТР Челябинск» Сергей Брусник. – Однако, тестовый запуск движения – это и период проверки параметров работы троллейбусов в реальных условиях. Будут протестированы все системы и при необходимости направлены финальные рекомендации заводу-изготовителю для внесения корректировок в настройки».

Обновленный участок пути также будет проходить пусконаладку в начальный период эксплуатации троллейбусов на линии.

Напомним, осенью 2023 года планируется завершить строительно-монтажные работы на участках маршрутов № 12 и № 19 в рамках первого этапа модернизации сети (составляет порядка 40% всей контактной сети), в сентябре стартует второй этап.

Как рассказал Алексей Нечаев, в течение 2023-2024 года новые троллейбусы появятся и на других маршрутах. Всего Челябинск получит 168 троллейбусов. Они будут поставляться в рамках концессионного соглашения, заключенного региональными властями с компанией «Синара – городские транспортные решения».

«В целом, начиная с 2019 года благодаря инициативам губернатора Челябинской области Алексея Текслера планомерно обновляется подвижной состав. До конца года планируем обновить порядка 350 единиц различных видов подвижного состава по всей Челябинской области. В Челябинске - около 200 единиц транспорта, включая троллейбусы, автобусы, трамваи», - поделился планами Алексей Нечаев.

Парк троллейбусов будет полностью обновлен в следующем году.

В этом году планируется обновить основной парк трамваев в Челябинске – город получит 74 новых трамвайных вагона, небольшая часть будет обновлена в следующем году. В настоящее время приводятся в нормативное состояние трамвайные пути.

Для обновления общественного транспорта регион используют новые механизмы - специальные казначейские кредиты. Регион получил из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. На выделенные средства будет закуплен 121 автобус разной вместимости для 21 муниципалитета, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

Кроме того, в 2023-2024 годах транспортный парк Челябинска пополнится 65 новыми современными автобусами. Их передаст в лизинг АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках инвестпроекта Фонда национального благосостояния России (ФНБ).