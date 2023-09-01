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Фото: Пресс-службы губернатора, миндортранса и Синары

В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства

Первое сентября 2023 года – исторический день для Челябинска

Первого сентября 2023 года вышли на линию первые десять новых троллейбусов «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом, выпущенных на Челябинском заводе городского электротранспорта.

«День, который Челябинск обязательно запомнит. Первая партия новых челябинских троллейбусов вышла на маршрут №19. Они могут ездить в разных режимах, в том числе и на автономном ходу, - написал губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале. - Долгожданные, новые, наши».

 

Завод по производству электробусов и новейших троллейбусов в Челябинске был запущен в работу в марте 2023 года. «Нам хотелось создать современный и комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой Правительства Российской Федерации», - отмечал на открытии глава региона.

Для выпуска на линию новых троллейбусов в областном центре основательно подготовили инфраструктуру: модернизируется контактная сеть (работы ведутся с октября 2021 года), тяговые подстанции, два депо, в которых будут обслуживать машины.

«Все это стало возможным во многом благодаря решениям, принятым губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Новых машин пока 10, они вышли на 19 маршрут — проезд от парка Гагарина до поселка Первоозерный полностью закрыт новыми троллейбусами. Это один из основных городских маршрутов», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. С первого по 10 сентября проезд по маршруту №19 будет бесплатным для всех пассажиров - акция приурочена ко Дню знаний и празднованию 287-летия Челябинска.

 

Протяженность маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 21 километр, он насчитывает 45 остановок и соединяет несколько районов города – Центральный, Советский и Тракторозаводский.

В компании «Синара-Транспортные Машины» пояснили, выбор маршрута №19 для вывода на линию первых троллейбусов связан, в частности, с тем, что на нем уже завершены основные работы по модернизации троллейбусной инфраструктуры – установлены новые опоры, смонтированы контактные провода и необходимые спецчасти.

«Сегодня для «Челябинского троллейбуса» - крайне важный день. Горожане смогут испытать наши новые машины в действии и оценить их удобство, - отметил генеральный директор «Синара – ГТР Челябинск» Сергей Брусник. – Однако, тестовый запуск движения – это и период проверки параметров работы троллейбусов в реальных условиях. Будут протестированы все системы и при необходимости направлены финальные рекомендации заводу-изготовителю для внесения корректировок в настройки».

Обновленный участок пути также будет проходить пусконаладку в начальный период эксплуатации троллейбусов на линии.

Напомним, осенью 2023 года планируется завершить строительно-монтажные работы на участках маршрутов № 12 и № 19 в рамках первого этапа модернизации сети (составляет порядка 40% всей контактной сети), в сентябре стартует второй этап.

Как рассказал Алексей Нечаев, в течение 2023-2024 года новые троллейбусы появятся и на других маршрутах. Всего Челябинск получит 168 троллейбусов. Они будут поставляться в рамках концессионного соглашения, заключенного региональными властями с компанией «Синара – городские транспортные решения».

«В целом, начиная с 2019 года благодаря инициативам губернатора Челябинской области Алексея Текслера планомерно обновляется подвижной состав. До конца года планируем обновить порядка 350 единиц различных видов подвижного состава по всей Челябинской области. В Челябинске - около 200 единиц транспорта, включая троллейбусы, автобусы, трамваи», - поделился планами Алексей Нечаев.

Парк троллейбусов будет полностью обновлен в следующем году.

 

В этом году планируется обновить основной парк трамваев в Челябинске – город получит 74 новых трамвайных вагона, небольшая часть будет обновлена в следующем году. В настоящее время приводятся в нормативное состояние трамвайные пути.

Для обновления общественного транспорта регион используют новые механизмы - специальные казначейские кредиты. Регион получил из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. На выделенные средства будет закуплен 121 автобус разной вместимости для 21 муниципалитета, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

Кроме того, в 2023-2024 годах транспортный парк Челябинска пополнится 65 новыми современными автобусами. Их передаст в лизинг АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках инвестпроекта Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Автор: Любовь Юрина
Троллейбус «СИНАРА»
Алексей Текслер
Холдинг «Синара – Транспортные машины»
Челябинский троллейбус
Троллейбусная инфраструктура
Алексей Нечаев
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В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей

30.08.2023 16:32

В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.

30.08.2023 15:38

В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике

30.08.2023 15:26

Южноуральцев вновь предупреждают о непогоде

30.08.2023 15:14

Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море

30.08.2023 14:42

На фестиваль «Челябинск хлебосольный» приедет фолк-группа «Узорица»

30.08.2023 14:40

Тонны газировки и соков: что любят пить россияне

30.08.2023 14:37

Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом

30.08.2023 14:15

Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд

30.08.2023 13:41

Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером

30.08.2023 13:14

Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера

30.08.2023 13:10

В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5

30.08.2023 12:24

Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков

30.08.2023 12:14

В Челябинской области продолжаются дожди, местами сильные

30.08.2023 11:51

C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

30.08.2023 11:24

«Дискотека Авария» и Юлианна Караулова поздравят челябинцев с Днём города

30.08.2023 10:36

На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

30.08.2023 10:31

Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году

30.08.2023 10:14

ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)

30.08.2023 10:04

Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября

30.08.2023 09:33

На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку

29.08.2023 19:03

Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул

29.08.2023 18:58

В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок

29.08.2023 18:36

В Челябинской области 30 августа продолжатся сильные дожди

29.08.2023 18:14

Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом

29.08.2023 18:07

В Челябинске увековечат память героя Советского Союза Семена Хохрякова и полковника полиции Михаила Кузенкова

29.08.2023 17:59

Алексей Текслер потребовал активно вовлекать предприятия ОПК в проект бережливого производства

29.08.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа (18+)

29.08.2023 17:42

Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем

29.08.2023 17:40

Движение на перекрестке Вандышева и Отрадной в Челябинске не откроют до первого октября

29.08.2023 17:29

В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году

29.08.2023 17:18

В Челябинске устраняют последствия ливней

29.08.2023 17:04

ГУ МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета МИ-8 в Челябинской области

29.08.2023 16:58

Какую музыку предпочитает слушать и скачивать молодёжь сегодня?

29.08.2023 16:58

Расходная часть бюджета Челябинска увеличится на 279,5 миллиона рублей

29.08.2023 16:44

Алексей Текслер подтвердил факт крушения вертолета в Челябинской области

29.08.2023 16:30

В Челябинской области потерпел крушение вертолет (новость дополняется)

29.08.2023 16:05

Галина Киреева и Владимир Мякуш стали почетными гражданами Челябинска