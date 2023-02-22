Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи

Жителями, предприятиями и организациями Ленинского района и активом Ленинского местного отделения ВПП «Единая Россия» собрано более 30 кубометров гуманитарного груза.

Как сообщили в Думе Челябинска, гуманитарный груз будет направлен в Амвросиевскую центральную районную больницу и школу №6 города Ясиноватая.

В больницу отправят:

- аппарат фототерапии

- аспираторы

- пульсоксиметры

- четыре электроножа

- 30 бактерицидных облучателей-рециркуляторов

- набор хирургических инструментов и шовные материалы для хирургических операций

- мягкий инвентарь: простыни, пеленки, комплекты для акушерства, постельное белье и матрацы.

В школу будут направлены:

- ученическая мебель

- учебные доски

- лабораторное оборудование для кабинета физики

- канцелярские принадлежности.

Второго марта груз уже прибудет на территорию Донецкой области и в ближайшее время будет доставлен в места назначения.