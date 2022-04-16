Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала

В пятницу, 15 апреля, в составе фирменного поезда №13/14 Челябинск – Москва в первый рейс отправился тематический вагон СВ, украшенный фотографиями южноуральской природы. Перед отправлением на железнодорожном вокзале Челябинск состоялась презентация обновленного спального вагона «Южный Урал. Лучшие фотографии».

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, тематический вагон подготовлен в рамках совместного проекта Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») и Государственного исторического музея Южного Урала.

Основная цель проекта – популяризация культурного наследия Южного Урала. Экспозиция тематического вагона была сформирована на основе работ одноименного представительского фотоальбома.

Оформить билеты на фирменный поезд № 13/14 «Южный Урал» Челябинск – Москва можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

В пресс-службе ЮУЖД отметили, что вагон «Южный Урал. Лучшие фотографии» - это первый проект, реализованный в Уральском филиале АО «ФПК» в Год культурного наследия народов России.

На сегодняшний день Федеральной пассажирской компанией реализовано четыре подобных проекта: в фирменном поезде №009/010 «Жигули» историко-просветительский – вагон Константина Павловича Головкина, в поезде №117/118 Самара – Адлер – музейный вагон «Авангард», в поезде №66 Тольятти – Москва – «Открой свой Тольятти» и в поезде №115/116 Томск – Адлер – вагон-музей с элементами репродукции знаменитого плана-панорамы города Томска.

