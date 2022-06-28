Из Челябинска в Златоуст и Миасс - на поезде повышенной комфортности

Новый электропоезд повышенной комфортности начнет курсировать в августе на маршруте Челябинск-Миасс-Златоуст. Сегодня, 28 июня, в Челябинске состоялась презентация электропоезда ЭП2Д, состоящего из шести вагонов.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, вагоны оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло.

В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров,

место для крепления инвалидных колясок.

Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами для маломобильных и других пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числена на крыше.

На вице-губернатора Сергея Шаль электропоезд произвел хорошее впечатление. «Этот состав произвел очень хорошее впечатление. «Здесь мягкие сидения, есть климат-контроль, портативная зарядка для гаджетов в каждом сиденье. Думаю, он будет пользоваться спросом», - отметил Сергей Шаль.

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По словам замгубернатора, принято решение о запуске с первого июля второго состава «Ласточки» Челябинск – Магнитогорск.

В стадии реализации проект по запуску рельсового автобуса Челябинск – Екатеринбург через Верхний Уфалей.

Кроме того, АО «Свердловская пригородная компания» и правительство Челябинской области обсудили плановую замену подвижного состава. «До конца года мы ожидаем поступление еще четырех новых современных электропоездов. С учетом этого будем рассматривать и новые направления следования», - поделился планами генеральный директор АО СПК Павел Кутловский.