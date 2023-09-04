Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%

В Челябинской области более 1,8 тысячи работников оказались под угрозой сокращения, но фактически могут потерять работу в августе – ноябре лишь 6,5% от всех заявленных на высвобождение.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, на конец августа в центры занятости поступили уведомления от 118 организаций о планируемых высвобождениях одной тысячи 865 сотрудников. Из них 14 организаций заявили о массовых сокращениях одной тысячи 367 человек.

При этом с августа по ноябрь 2023 года могут фактически потерять работу в рамках уведомлений о массовых сокращениях только 122 человека.

Наибольшее сокращение численности работников было намечено в августе в Южно-Уральском региональном центре обслуживания - 271 человек.

«Всем сотрудникам Южно-Уральского регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности “Желдоручет” - филиала ОАО «РЖД» предложены аналогичные должности и зарплаты в Южно-Уральском региональном общем центре обслуживания – филиале АО “Центр корпоративного учета и отчетности ”Желдоручет”», - пояснили в пресс-службе ЮУЖД.

Кроме того, в сентябре намечено сократить 21 человека в Южно-Уральской дирекции здравоохранения (структурное подразделение РЖД), в октябре - 76 человек в клинической больнице «РЖД-Медицина».

«В подразделениях «РЖД-Медицина» проводятся сокращения административно-управленческого персонала. Сотрудникам с медицинским образованием предложены вакансии в соответствии с квалификацией в лечебных учреждениях сети здравоохранения ОАО «РЖД» региона. Остальные сотрудники получат все выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе ЮУЖД и заверили. - В ОАО «РЖД» ценят каждого сотрудника, вкладывают много сил в развитие и сохранение здоровья железнодорожников. С каждым человеком, который вовлечен в эти процессы, проводится индивидуальная работа».

В центр занятости поступили списки на сокращение и от ООО «ЧТЗ-Уралтрак»: в августе - 65 работников, в сентябре - 52 человека. Но и здесь о фактическом сокращении речь не идет. «Высвобожденные сотрудники цеха стального и чугунного литья будут трудоустроены переводом из одного подразделения завода в другое, с их согласия, на имеющиеся вакансии в производство дизельных двигателей для выполнения гособоронзаказа», - пояснил и. о. директора по персоналу ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Яковлев.

Кроме того, федеральная налоговая служба по Челябинской области (девять организаций) представила в службу занятости списки на сокращение 857 человек (из 1229 работающих) в октябре 2023 года.

Небанковская кредитная организация «Инкахран» заявила о сокращении 25 сотрудников в ноябре 2023 года в связи с ликвидацией организации.