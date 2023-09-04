04.09.2023
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
04.09.2023
Челябинцы с улицы Овчинникова из-за воды остались без света
04.09.2023
В Челябинске открываются десятки сезонных ярмарок, пенсионерам-садоводам - особые условия
04.09.2023
Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?
04.09.2023
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
04.09.2023
В Челябинске снизился уровень безработицы
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
РЖД ликвидирует свое структурное подразделение в Челябинске, но сотрудники без работы не останутся
01.03.2023
Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023