Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно

Генераторы и строительные инструменты доставили в Ясиноватую волонтеры из Коркино (Челябинская область). Гуманитарный груз собирал практически весь город, несли и спальные мешки, и продукты, и теплые вещи, и средства гигиены.

Вернувшись, волонтеры поделились сильными впечатлениями. «Когда услышали первые взрывы, было действительно очень страшно. Они порой продолжаются по несколько часов, беспрерывно. Удивительно, конечно, наблюдать, как жители спокойно к этому относятся. С одной стороны, понимаем – вроде уже как привыкли. А с другой – как к такому можно привыкнуть… В Ясиноватой очень «жарко», в Волновахе чуть спокойнее. Видно большое участие нашего региона в восстановлении территорий: обновляются дома, строятся здания и социальные объекты», – рассказал депутат городского Собрания Виктор Еловсков.

Глава округа Наталья Лощинина поблагодарила всех неравнодушных горожан, предпринимателей, организации. «Чувствуется единение наших жителей. Все хотят скорейшего восстановления мира и очень переживают за своих сограждан, которые сейчас отважно защищают государство. Мы верим в наших мужчин и ждем их домой живыми, здоровыми и с Победой», – сказала она. Сбор гуманитарной помощи в Коркино продолжается.