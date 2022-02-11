Из-за метелей и снегопадов ГИБДД выводит на трассы Челябинской области дополнительные экипажи

Управление ГИБДД Челябинской области выводит на трассы региона дополнительные экипажи.

Усиление произойдет по причине неблагоприятных погодных условий: согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 11 февраля, и в предстоящие выходные, 12-13 февраля, Челябинскую область ждут сильный снег и местами – метелей.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28-ми экипажей сотрудников ДПС для предупреждения водителей об опасности», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники областной ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения с просьбой отказаться в выходные от поездок на автомобиле в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, собственной безопасности и безопасности окружающих.

«В случае, когда это невозможно, будьте внимательными на дороге, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», - призывают в Госавтоинспекции Челябинской области.