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Из-за мороза школьники Магнитогорска, Кыштыма и Верхнего Уфалея остались дома

Сегодня, девятого февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах Магнитогорского городского округа.

«️Сегодня, девятого февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников с первого по седьмой классы школ города, которые обучаются в первую смену.», - сообщает управление образования и молодежной политики города.

Сегодня остались дома и школьники Верхнеуфалейского городского округа. «В связи с погодными условиями занятия для обучающихся с первого по четвертый классы в первую и во вторую смену отменяются», - сообщает мэрия города.

В дистанционном режиму будут учиться и школьники Кыштымского городского округа. По данным ЕДДС, на шесть часов 20 минут утра в города средняя температура наружного воздуха составляла минус 27 градусов. «Учитывая низкую температуру и порывы ветра, занятия в школах в первую смену отменены с 1 по 9 классы включительно., - предупреждает администрация. - Информация о режиме занятий во вторую смену будет предоставлена дополнительно».

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью в Челябинской области было минус 21-26 градусов, в горах – до минус 29 градусов, ветер северо-западный 5-8 метров в секунду.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.