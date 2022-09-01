01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков завершения ремонта школ
20.08.2022
Губернатор лично оценил «путинскую» дорогу из Парижа в Джабык
15.08.2022
Предприятия ОПК Южного Урала представят свою продукцию на форуме «Армия-2022»
02.08.2022
Владимир Путин – о долгосрочном развитии металлургии
28.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022