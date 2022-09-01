Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков завершения ремонта школ

Президент России Владимир Путин потребовал выявить виноватых в срыве сроков проведения ремонтных работ в школах и впредь не работать с теми, кто не успел завершить ремонты к первому сентября.

Соответствующее поручение глава государства дал в среду, 31 августа, на совещании с членами правительства РФ.

«Сергей Сергеевич, Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ, - сказал президент, обращаясь к министру просвещения Сергею Кравцову. - Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, и посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объём работ, и соответствующим образом отреагировать.».

Владимир Путин поручил главе Минпросвещения взять на контроль ситуацию и в дальнейшем не работать с подрядчиками, которые не укладываются в обозначенные сроки.

«Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты на подобные работы? Пожалуйста, я Вас попрошу внимательным образом к этому отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», - сказал глава государства.

Программу по проведению капитальных ремонтов в образовательных учреждениях инициировал президент Владимир Путин.

Сергей Кравцов доложил, что отремонтировано за счёт федеральных средств 1008 школ, отремонтированных, за счёт региональных средств - ещё тысяча школ. «Таким образом, общее количество школ, в которых к первому сентября будут завершены капитальные ремонты, составляет порядка двух тысяч», - уточнил министр.

По его словам, 84 школы не успевали завершить капремонт началу нового учебного года. Из них 15 школ будут открыты первого сентября, но там еще продолжаться работы локально в спортивных залах, в бассейнах, что не повлияет на учебный процесс. «55 школ откроются до конца сентября, а 14 – до конца октября. Это во многом связано с обнаружением в ходе ремонтных работ ранее не выявленных дефектов. Для всех ребят из этих школ обеспечены занятия в школах, расположенных рядом», - пояснил Кравцов.

Напомним, в Челябинской области сорваны сроки капитального ремонта единственной школы в селе Айлино (Саткинский район). Губернатор Алексей Текслер требовал завершить реконструкцию к первому сентября. Но подрядчики не справились с поставленной задачей. Образовательное учреждение теперь обещают открыть к концу 2022 года.