Школы Челябинской области укомплектованы кадрами на 95%

В Челябинской области образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами на 95%. Но это не окажет негативного влияние на качество обучения, все предусмотренные программой уроки будут проводиться.

«Укомплектованность кадрами в сфере образования составляет 95%. Этот показатель примерно на одном уровне находится несколько лет подряд», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона.

В ведомстве подчеркнули, что проблема дефицита кадров в образовательной сфере существовала всегда, педагогическая среда обновляется. Постепенно учителя-стажисты заменяются молодыми специалистами.

«Работа с кадрами-плановый и определяемый социумом процесс, - подчеркнули в минобрнауки. - Если учитель уходит на пенсию на селе и заменить его некем - это одна

история. Для этого существует программа «Земский учитель». В этом году 43 земских

учителя придут в школы малых городов и сел области».

Кроме того, в некоторых муниципалитетах учителя работают на подвозе, сразу в нескольких школах, по расписанию.

«Если речь идет о нехватке учителей в больших городах, то здесь у системы образования много механизмов, чтобы решить проблему», - поделились в министерстве. На вакантное место приглашаются молодые специалисты - выпускники педвузов и техникумов. Их выпускается каждый год достаточное количество.

Кроме того, в случае ухода одного из педагогов временно перераспределяется нагрузка между действующими учителями. И школьники в любом случае получают все необходимые им знания.

В настоящий момент наблюдается спрос на учителей русского языка и литературы, математики, начальных классов. «И это вполне понятный процесс - нужны учителя, которые бы готовили к экзаменам именно по предметам обязательным для прохождения единой итоговой аттестации», - пояснили в минобрнауки.