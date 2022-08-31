31.08.2022
Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа
31.08.2022
Власти Челябинска ответили на критику жителей по поводу плачевного состояния отдела ЗАГС
31.08.2022
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» построят садик на 120 мест
31.08.2022
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
Школы Челябинской области укомплектованы кадрами на 95%
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
Челябинских родителей приглашают на специальный молебен на начало учебного года
31.08.2022
Кого обеспечат бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022