01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
01.09.2022
Владислав Макаров и Виталий Паутов поздравили юных новосинеглазовцев с Днем знаний
31.08.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
01.09.2021
Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022