Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной, как и большинство родителей, в День знаний, первого сентября, проводили своего сына в школу. Сегодня у четвероклассника Михаила, как и у всех школьников, проходит торжественная линейка в честь начала нового учебного года.

4 класс, 2022 год

«Для каждой южноуральской семьи первое сентября - день особенный. Мы не исключение. Уже четвёртый класс, новый учебный год, и мы провожаем сына на линейку, в любимую школу, к одноклассникам», - поделился радостным событием Алексей Текслер на своей официальной странице ВКонтакте и в телеграм-канале.

Праздничная линейка в честь Дня Знаний началась с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Первый раз Алексей и Ирина Текслер привели своего единственного сына в школу Челябинска первого сентября 2019 года. Михаил учится в гимназии №80. На первой в жизни сына торжественной школьной линейке губернатор не стал выступать с официальными речами, а просто принял участие в церемонии, как и все родители первоклассников. Он вместе с супругой стоял рядом со своим сыном и разделял с ним все эмоции этого важного для каждого ребенка события.

1 класс, 2019 год

Как уже сообщало агентство, Алексей Текслер родился в Челябинске и его детство прошло в Металлургическом районе города. Начальная ступень образования была им пройдена в школе №92, а затем он перешел в школу №71, где обучался шесть лет, пока не переехал с родителями в Норильск.

До назначения на пост главы временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области (в марте 2019 года) Алексей Текслер жил с семьей в Москве. Начав руководить областью, он заверил, что его супруга и сын переедут в Челябинск. Свое обещание он выполнил. И, несмотря на появляющиеся периодически слухи об отъезде семьи в столицу, Михаил продолжает учиться в Челябинской области.

Напомним, Минпросвещения выступило с рядом патриотических инициатив, которые поддержал президент Владимир Путин.

Так, с этого учебного года каждая учебная неделя в школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна (утвержден единый стандарт ее проведения). Еженедельно будут проводиться и уроки «Разговоры о важном».