Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров и депутат гордумы Виталий Паутов поздравили учеников школы №144 поселка Новосинеглазово с Днем знаний.

Владислав Макаров и Виталий Паутов поздравили юных новосинеглазовцев с Днем знаний Поделиться

Новый учебный год образовательное учреждение встретит с отремонтированным спортзалом – благодаря Владиславу Макарову и Виталию Паутову школе была оказана материальная помощь в размере 570-ти тысяч рублей. Еще 420 тысяч рублей учебное заведение Советского района получило на приобретение стройматериалов.

И почетные гости, и директор школы Дмитрий Звеков положительно оценили результаты проведенного ремонта спортзала – юные новосинеглазовцы получили отличный подарок к первому сентября.