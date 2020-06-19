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Из-за ремонтных работ ограничено движение большегрузов в Челябинскую область

Общество
Сегодня, 10:53

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области сообщило о временных ограничениях движения грузового транспорта через границу в пункте пропуска Бугристое.

В связи с текущим ремонтом дорожного полотна и ливневых стоков полностью перекрыта одна полоса для движения грузового транспорта на въезд в Российскую Федерацию в пункте пропуска Бугристое. С учетом проводимых ремонтных работ пограничное управление напоминает о том, что водители грузового транспорта, задействованные в международных грузовых перевозках, могут также использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме, а также просит заранее планировать маршрут движения с целью сокращения времени следования в пути, исключения возможных неудобств, связанных с поездкой.

 

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