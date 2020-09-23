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Избран спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов

Общество
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 23 сентября, на заседании вновь избранного Собрания депутатов Магнитогорского городского округа (Челябинская область) одним из основных вопросов был об избрании председателя. С предложением кандидатуры Александра Морозова, возглавлявшего Собрание на протяжении трёх предыдущих созывов, выступил депутат Сергей Король.

«Не первый год работаю с Александром Олеговичем. По результатам работы хочу отметить, что вопросы, которые ставились перед городским Собранием, решались своевременно и качественно под его руководством. Работа проходила эффективно без лишней бюрократической волокиты. Так же четко все было организовано в период карантина в удаленном режиме. Налажено хорошее взаимодействие с администрацией города, - отметил Сергей Король. - Прошу поддержать данную кандидатуру на должность председателя городского Собрания.

В поддержку выступил депутат Егор Кожаев.

«Спикер ежедневно сталкивался с разноплановыми задачами и проблемами, затрагивающими интересы горожан. Он умеет оперативно и конструктивно принимать решения по достижению поставленных целей. Располагает высоким доверием жителей. Умеет зажечь людей своими идеями, поэтому у него много сторонников», - подчеркнул Кожаев.  

Коллеги по депутатскому корпусу единогласно проголосовали за Александра Морозова. 

 

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Теги
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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