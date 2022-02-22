Известная певица Татьяна Чубарова выступит в Челябинске с концертом «Голос – душа»

Популярная певица Татьяна Чубарова, которая одинаково успешно работает в четырех музыкальных стилях – народная песня, эстрада, шансон и романсы – выступит на сцене челябинского ДК Железнодорожников 12 марта, в 18:00.

На сегодняшний день исполнительница записала десятый студийным альбомом, который продается в крупнейшем онлайн-магазине iTunes Store от компании «Apple», «Яндекс-музыка» и др. Официальный CD-диски под названием «Я подарю», «Сделано с любовью», «А у любви свои законы», «Если бы я», « Не боли, душа», «Будет все хорошо» и другие продемонстрирует переход исполнительницы от фолк-музыки к традициям высокой эстрады.

Режиссером Семеном Горовым, одним из самых титулованных и творчески самобытных клипмейкеров Восточной Европы, известный по работе с Филиппом Киркоровым, Софией Ротару, Веркой Сердючкой, группой «Рондо» и «ВИА Гра», Валерием Меладзе и многими другими, сняты популярные клипы на песни «Тебя любить нельзя, а хочется», «Осень», «Лето», «Белые вьюги».

Например, «Осень» – песня о взрослой любви. «Мы хотели рассказать историю женщины, чья любовь и преданность были вознаграждены любовью взамен. Сюжет простой, но достаточно честный. Мне кажется, это распространенная ситуация, когда мы влюбляемся в тех, кто красиво и искренне любит нас. Клип должен получиться очень романтичным. Татьяна – красивая женщина, подбирать ей образ было несложно, у нас была тысяча вариантов. В итоге мы решили работать в эстетике старых любимых французских фильмов. Сам клип мы снимали в Киеве в середине лета но, по сюжету, в городе – осень. Мы рассыпали желтые листья, лили дождь. Было около тридцати градусов жары, а артистам приходилось обматываться шарфами, носить пальто, перчатки. Татьяна очень артистичная, позитивная. С ней легко общаться и вообще, приятно снимать таких людей. К тому же, это действительно хорошая песня и я надеюсь, что наше сотрудничество станет успешным», – рассказал клипмейкер Семен Горов.

Песни Татьяны Чубаровой звучат на радиостанциях «Русское радио» (Украина), «Авторадио», «Дача», «Дорожное», «Балтика», «Милицейская волна», «Народное радио», «Твоя волна-89.9». В концертном зале «МИР» состоялся сольный концерт Татьяны Чубаровой – «Я подарю», отразивший все четыре направления творчества Татьяны . Художником декораций концертного зала выступила Анна Нежная, известная по дизайн-проектам для компаний Mercury, LLADRO, CARTIER, ЦУМа, ГУМа, студии London Body School.

Татьяна Чубарова – дипломант Всероссийского фестиваля «Песни Боевого Братства». Певица награждена дипломом Государственной фельдъегерской Службы РФ за высокий профессионализм и исполнительское мастерство, кроме того, она лауреат Международного фестиваля искусств «Фарватер». Чубарова удостоена личной благодарности от Министра МВД, генерала-полковника милиции Рашида Нургалиева и бывшего министра МВД Бориса Грызлова. Певица неоднократно бывала в Чеченской Республике, выступала с концертами для тех, кто несет службу в «горячих точках».

В настоящее время Татьяна также занимается литературным творчеством. Она одновременно работает над двумя книгами – автобиографичной повестью «Живая песня» и романом «Половинка моя».

Заказать билеты на концерт Татьяны Чубаровой можно на сайте.