13.10.2022
К челябинцам возвращается 48-й автобус
13.10.2022
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
13.10.2022
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
13.10.2022
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
13.10.2022
В Челябинск пришли фальсифицированные рыбные консервы
К челябинцам возвращается 48-й автобус
С 16 октября маршрут будет работать ежедневно
09.10.2022
В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год
19.09.2022
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022