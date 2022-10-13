К челябинцам возвращается 48-й автобус

В Челябинске возобновляет работу автобусный маршрут №48 «Поселок Керамзавода – Теплотехнический институт».

С воскресенья, 16-го октября, 48-е автобусы будут выходить на линию ежедневно, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Первый рейс от поселка Керамзавода и от Теплотехнического института - в 6:30.

Последний рейс от Поселка Керамзавода и от Теплотехнического института - в 21:00.