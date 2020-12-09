Такого вы еще не видели

К замерзающим жителям Еманжелинска возвращается долгожданное тепло

В городах Челябинской области, где активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в ходе акции «С теплом – труба» выявили проблемы с отоплением, проходят прокурорские проверки.

Так, после обращения челябинских активистов ОНФ надзорное ведомство (доводы общественников в ходе прокурорской проверки подтвердились) потребовало от поставщика теплоэнергии наладить отопление в домах Еманжелинска.

Как отмечают в Народном фронте, Еманжелинск вошел в реестр муниципалитетов, где активисты ОНФ зафиксировали недовольство отоплением. С приходом холодов люди стали жаловаться на то, что им приходится спать в одежде, а в некоторых квартирах, по данным жителей, температура едва превышала 10-13 градусов.

После проведения прокурорской проверки в доме на улице Советской, 1-Б к решению проблемы подключилась управляющая компания, работники которой оперативно промыли батареи и осуществили сброс воздуха, что позволило вернуть полноценное тепло в квартиры жильцов.

А вот в домах на улицах Герцена, Чайковского, Горького и Бажова, где температура в квартирах опускалась до критических значений, причиной слабого отопления стало нарушение со стороны поставщика теплоснабжения АО «Челябоблкоммунэнерго».

«Жители пожаловались, что им приходится круглосуточно носить верхнюю одежду дома. Температурный режим в квартирах по данным адресам не соответствовал требованиям СанПиН и ГОСТу, которыми установлено, что температура воздуха в квартире должна быть плюс 18-20 градусов. Таким образом, поставщик нарушил права людей на получение теплоснабжения в необходимых объемах. Холодные батареи в квартирах в декабре, когда ночная температура опускается до минус 20, - это недопустимо и несет угрозу здоровью людей», – заявил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В список «проблемных» муниципалитетов, которые еще ожидает проверка прокуратуры по просьбе активистов ОНФ, также вошли Златоуст, Миасс, Старокамышинск, Катав-Ивановск и Агаповский район.