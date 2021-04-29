Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга

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Телефоны:

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В Челябинской области введена новая мера поддержки приемных семей. Семьи, в которых воспитываются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
В Челябинской области установят штрафы за нарушение порядка возврата задержанного транспорта со с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

Опыт по высадке растений в кадках Центрального района Челябинска оказался удачным не везде. Некот
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
Вузам Российской Федерации, подведомственным Минобрнауки, рекомендовано в период нерабочих дней с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
Общественники заявили об уничтожении – под видом реставрации – объекта культурного наследия в Чел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Общественники заявили об уничтожении объекта культурного наследия в центре Челябинска
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

В Челябинской области сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

На челябинской сцене запоет новый Риголетто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021

Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
Общество
29.04.2021 20:25

Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга

Работа мозга – жизненно важна для жизнедеятельности и правильного функционирования всех систем человеческого организма. Когда в ней начинаются какие-либо нарушения, человек испытывает крайний дискомфорт, а отсутствие своевременной диагностики может отразиться плачевно на здоровье. Для этого проводится ээг – электроэнцефалография. Однако самостоятельно назначать себе такой анализ не нужно – это прерогатива врача. И если вы получили от него такое направление и находитесь в поиске клиники, где вам окажут качественную услугу ЭЭГ, то вам стоит обратится в клинику специализированную клинику, в которой вам предоставят сервис и анализ высокой точности.

Электроэнцефалограмма – это исследование, которое помогает выявить малейшие изменения в коре головного мозга и отследить косвенные данные о работе его глубинных структур. Дело в том, что любые изменения в работе этого органа выражаются в его функциональности и активности, поэтому происходят изменения в генерации электрических потенциалов. Методом ЭЭГ можно диагностировать такие заболевания:

  • судороги неясного генеза и эпилепсию;
  • травмы и опухоли;
  • нарушения кровоснабжения мозговой ткани;
  • поражения центральной нервной системы из-за инфекций;
  • возрастные изменения, касающиеся мозга;
  • нарушения системы сна и бодрствования;
  • признаки нарушений умственного развития у детей;
  • неврозы и др.

На сегодняшний день основным показанием для проведения ЭЭГ является эпилепсия. Это пока единственный инструмент, который способен зарегистрировать эпилептические приступы коры головного мозга. Данный метод полностью безопасный, не имеет противопоказаний. Он безболезненный, неивазивный, не оказывает никакого побочного вредного влияния на организм.

Сама процедура длится 15-30 минут. Во время исследования врач попросит вас глубоко подышать, чтобы взять пробу с гипервентиляцией, а также проведет тест со световой стимуляцией. Это необходимо для того, чтобы полноценно исследовать ваш мозг в условиях влияния внешних раздражителей. Для лучшего контакта с датчиками врач наносит на кожу головы специальный гель. При обращении за ЭЭГ в клинику «Омега-Киев» вы получите результат за 15-20 минут. Именно столько требуется в среднем специалистам, чтобы составить заключение. Вам выдадут полный отчет, а также изображения с некоторыми участками записи. Записываться следует заранее, по телефону, в удобных месседжерах или через форму на сайте клиники.

* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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В Челябинской области введена новая мера поддержки приемных семей. Семьи, в которых воспитываются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
В Челябинской области установят штрафы за нарушение порядка возврата задержанного транспорта со с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

Опыт по высадке растений в кадках Центрального района Челябинска оказался удачным не везде. Некот
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
Вузам Российской Федерации, подведомственным Минобрнауки, рекомендовано в период нерабочих дней с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
Общественники заявили об уничтожении – под видом реставрации – объекта культурного наследия в Чел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
29.04.2021

Общественники заявили об уничтожении объекта культурного наследия в центре Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск – город странных подрядчиков и, увы, не менее странных жителей, которые, как по
Среда обитания

Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда

28.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец. Люка не было ни вчера,
Общество

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец

28.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало рекомендации работникам и работодателям по
Общество

Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере

27.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В майские нерабочие дни, объявленные президентом по всей стране, экстренные коммунальные и дорожн
Общество

График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни

26.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней
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Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае

24.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявит выходными первые 10 дней мая для сохранения стабильной эп
Федерация

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями

23.04.2021
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Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 21:36

В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:38

В Челябинской области сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:25

Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 18:19

Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:56

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:47

Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:21

На челябинской сцене запоет новый Риголетто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:13

Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:21

В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:01

Челябинскому полицейскому, обвиняемому во взятке, продлили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:51

Для защиты интересов рыбопромышленников в регионе будет создана отраслевая ассоциация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:47

В Златоусте будут судить бизнесмена, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:44

Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:41

Замглавы Челябинска Олега Извекова оставили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:28

С 4 по 7 мая региональная сеть ВТБ в Челябинской области будет работать в полном объеме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:45

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:42

Водитель мусоровоза осужден за смертельное ДТП под Челябинском

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:21

В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:02

Под суд пойдет южноуралец, переломавший кости собаке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:54

Общественники заявили об уничтожении объекта культурного наследия в центре Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:31

Челябинская область получила дополнительные федеральные средства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:30

Горячую воду в Челябинске начнут планово отключать с конца мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:17

В аэропорту Челябинска дворник похитил пакет с сыром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:06

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 60 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:04

Челябинск вместе со своим Давидом поприветствовал мэра Флоренции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:27

АЗ «Урал» поддерживает молодых и ценных сотрудников предприятия

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Челябинец раскидал использованные подгузники в отделе судебных приставов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Алексей Текслер обратится к Заксобранию Челябинской области 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:23

Тефтелев не смог добиться смягчения приговора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:08

В Челябинске коллектор на Куйбышева заработал в штатном режиме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:50

Депутат ЗСО, обвиняемый в даче взятки, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:19

Бастрыкин поручил установить мемориал в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:16

Для активного долголетия: пожилым жителям поселка Метлино подарили наборы для скандинавской ходьбы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:13

Жители Тюлюка: После поездки в деревню надо к неврологу обращаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:57

Педофилу, напавшему на девочку в подъезде Челябинска, предъявили обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:50

Златоустовская «Уралочка» начинает борьбу за главный клубный трофей Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:44

В Челябинской области стартовала международная акция «Сад памяти»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:28

О реальном состоянии экономики Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:27

ПАО «ММК» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2020 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:25

Максимально эффективно: ММК централизовал операции по факторингу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:24

В выходные начнут работу садовые маршруты в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:23

Глава ГЖИ Челябинской области покидает занимаемый пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:21

Сегодня у православных Чистый четверг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 19:40

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 19:16

В четверг в Челябинской области местами дожди, возможен ночью мокрый снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 18:25

Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля
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28.04.2021 18:11

«Вы номер один»: солистка оперной труппы челябинского театра покорила Бедроса Киркорова
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28.04.2021 17:59

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Троицка
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28.04.2021 17:56

Как и где в Челябинске будет ходить транспорт 1 и 2 мая
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28.04.2021 17:54

Глава горздрава Челябинска Горлова покинула занимаемый пост и возглавила ГКБ №11
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28.04.2021 17:50

Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроют 14 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:06

В Челябинске у входа в налоговую дерево рухнуло на машину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:51

Текслер поручил обеспечить антитеррористическую защищенность детских лагерей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:47

Поисковики отряда "Росток" вернулись из Армянска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:46

Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:23

В Челябинске деятели культуры и историки, митрополит и муфтий приняли участие в открытии выставки о войне
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:07

Челябинский НХТ 9 мая выйдет на «Бруклинский мост»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:01

Текслер поручил обеспечить безопасность южноуральцев в длинные майские праздники
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:45

Челябинцы увидят «Лебединое озеро» Классического Национального Русского балета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:44

В Челябинске возбудили дело о нападении мужчины на девочку в подъезде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:38

Женсоветы Еткульского района объединяют женщин на добрые дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:56

Челябинцы могут выбрать картину Никаса Сафронова, которую приобретут в дар музею
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:38

Десять мемориальных комплексов «Вечный огонь» в Челябинской области подключат к сетевому газу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:36

В Челябинской области девушка обезглавила скульптуру художника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:32

Владыка Никодим выразил соболезнования по поводу кончины настоятеля челябинского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:21

Абонентам МегаФона пришлась по душе идея самостоятельной активации SIM-карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:05

Магнитогорские депутаты поблагодарили студентов-медиков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:03

В Челябинске в детском садике нашли некачественный рис
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:44

Доверие южноуральских предприятий к нацпроекту «Производительность труда» растет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:36

Участники и инвалиды войны ко Дню Победы получат ежегодную выплату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:26

Коллеги и вдова умершего после избиения обозревателя «Магнитогорского металла» сомневаются, что судят виновного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:24

В Челябинской области умер дедушка, которого волонтеры нашли в болоте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:05

В Центральном районе Челябинска начали обрабатывать парки от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:03

Муниципалитеты Челябинской области завершают отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:50

Россияне высказались против обязательной антиковидной вакцинации абитуриентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:43

Сотрудники ГК «Здоровая Ферма» обратились в комиссию по этике Госдумы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:35

Майские праздники в Историческом музее. Программа мероприятий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:31

Челябинский Миасс во власти фекалий – общественники снова бьют тревогу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:22

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:48

За сутки коронавирус оборвал жизни девяти южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:13

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:02

Магнитогорец пойдет под суд за стрельбу в трамвае по подросткам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:55

Не умеют или не хотят? Дороги в Челябинске строят и ремонтируют из рук вон плохо

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:49

В Челябинске из Курчатовского района вывезли 828 тонн мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:45

В нацпарке «Таганай» заметили пернатую хохотунью
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:23

Спустя ровно два века Наполеон «воскреснет» в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:22

«Последний звонок» для выпускников Челябинска прозвучит раньше обычного
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:06

В Челябинске назвали места с самым свежим воздухом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:51

В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:47

В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:44

Театр кукол Челябинска в майские дни исполнит «Полонез Огинского»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:29

В Челябинске завершен отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:43

Озёрский «Золотой петушок» заварил волшебную кашу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:38

Владельцы карт «Мир» при оплате услуг Ростелекома получат кешбэк

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 18:44

Минсоц проведет проверку по ЧП в многодетной семье Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:45

Эдгард Запашный: Челябинский цирк - один из лучших в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:42

Житель Республики Беларусь, из-за своих долгов застреливший человека, отправится за решетку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:26

В Челябинской области детям предоставят льготы при посещении учреждений культуры в нерабочие дни мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:24

Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:13

Челябинск очистят от наклеек «Хазиев работает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:02

В среду в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:24

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:00

ЮУТПП примет участие в проекте по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:59

В Чебаркуле нашли дедушку, пролежавшего в болоте пять дней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:50

Олег Екимов: Задача профсоюзов - добиваться достойной заработной платы и безопасных условий труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:33

Заключен договор на поставку 30 трамваев в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:14

Задержаны иностранцы, организовавшие в Челябинске сообщество по торговле наркотиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 14:24

С первого мая возобновятся досуговые мероприятия для пожилых южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 13:33

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-мэра Тефтелева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 13:11

В Челябинской области активно покупают новые мобильные телефоны по «программе утилизации»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:55

В Копейске «скорая» попала к ребенку с ожогами после вызова полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:45

Работающий пенсионер после увольнения будет получать увеличенную пенсию, но не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:33

В Челябинск прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:25

Новый онлайн-кинотеатр KION познакомит челябинцев в форматом «киносторис»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:24

В Миассе под суд пойдет мужчина, обвиняемый в убийстве шестерых человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:13

В Челябинской области стартовала патриотическая акция «Красная гвоздика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:09

Более 200 цирковых коллективов со всей страны обсудили в Челябинске “Цирк Будущего”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:00

Прокуратура проверит вырубку деревьев в «Парковом» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:44

В 2021 году ЕГЭ стартует 31 мая, ОГЭ и ГВЭ – 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:23

Порядка трех тысяч южноуральцев продолжают бороться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:13

В Челябинске могут завести дело за расклейку объявлений «Хазиев работает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:58

Деревенская романтика: в Нязепетровске на детскую площадку пришла поиграть корова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:17

Школьница из Златоуста обнаружила в Псковской области останки советского солдата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:15

Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:44

На М-5 в районе Тактыбай и Биргильда ограничат движение на четыре месяца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:42

Представитель «Боевого братства» побывал в гостях у челябинских старшеклассников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:16

Опасная красота: в нацпарке «Зигальга» зацвёл чёртов обгрызок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 08:59

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об отключении светофоров на перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 23:12

Текслер поделился опытом региона в реализации системы мониторинга качества воздуха
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26.04.2021 21:37

Во вторник в Челябинской области небольшие дожди и ветрено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 21:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля
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26.04.2021 20:52

На ЮУЖД подвели итоги конкурса «Агент безопасности»
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26.04.2021 19:00

В Челябинск прилетел чемпион по боксу WBA Марк Урванов
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26.04.2021 18:48

В Челябинске у памятника Габдулле Тукаю в 135-ю годовщину со дня его рождения заложили яблоневую аллею
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26.04.2021 18:40

На двух улицах Челябинска снесут тополя, осины и березы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:17

Следователи проверят обстоятельства смерти туриста в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 18:16

Незаконная и законная: с вырубками в челябинском ЖК «Парковый» возникла путаница
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:57

Челябинца, который брал плату за проезд по трассе, отправили в колонию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:52

Звёздный фестиваль Челябинского «Малахита» - «Играй и пой, моя Россия!»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:42

Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 17:24

Первомай в Челябинской области снова пройдет без традиционных митингов и демонстраций
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:54

Исторический музей приглашает на выставку «22 июня, ровно в 4 часа…»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:37

Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:35

С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:33

Шамне дезинформировал Котову: деревья в «Парковом» вырубили вовсе не ради детского будущего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:21

Будут ли отдыхать студенты и школьники Челябинской области в майские нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:17

Челябинца, убившего троих человек, освободили от наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:12

В Златоусте плаванием детей на льдине заинтересовался СК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 16:09

В Челябинске уберут ритуальный салон из жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:57

Трудовые заслуги Челябинска перед Отечеством отметят салютом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:53

Генеральная репетиция парада Победы в Челябинске пройдет шестого мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:46

В чем отличие ОМС от ДМС ?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 15:16

Публичные слушания по стратегии развития Челябинска до 2035 года намечены на конец мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:50

Дрифтеры устроили дуэль в центре Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:43

ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:38

График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:33

Куляшов: Челябинск начали активно засорять клиенты автосервисов и потребители стрит-фуда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:30

Павел Крутолапов: Территорию рядом с элеватором на Елькина в Челябинске ждет комплексное развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:29

Котова поручила помыть скамейки и урны, поработать с кронами деревьев и покончить с мусором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 14:20

В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 13:56

В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 13:03

Молодая финансовая поросль в Челябинске окрепла и прихорошилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:55

Златоустовская «Уралочка» завоевала бронзовые медали чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:48

Более 54 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:31

В Челябинске к охране парков и скверов в майские праздники привлекут ЧОП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:28

Челябинцев учат пылесосить улицы специалисты из Тосно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 12:04

Котова потребовала привести в порядок изрисованные каракулями будки и стены

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:43

Челябинский кенгуру Джек стал отцом сразу двух очаровательных малышей от разных «жен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:28

В Челябинске до конца недели отключат отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 11:21

В Златоусте трое детей застряли на льдине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 10:39

В Челябинске проведут ревизию «Вечного огня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 09:25

Стан 2500 горячей прокатки ММК вышел на рекордные показатели квартального производства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:48

С понедельника у православных начинается Страстная неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:37

В понедельник южноуральцам обещают магнитную бурю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:18

Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2021 00:07

Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 23:58

В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 23:43

В понедельник в Челябинской области тепло и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2021 09:36

Военный следственный отдел: В частях Челябинского гарнизона неуставные отношения становятся редкостью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 21:42

Московский симфонический оркестр: Нас принимали люди с открытыми сердцами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 21:34

В Миассе водитель ВАЗа насмерть сбил подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 17:44

В Копейске в водоем возле храма выпустили четырех лебедей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 17:34

На трассе Челябинск-Троицк введут ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 17:30

В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 12:20

Музыканты Alizbar & Ann'Sannat дают концерт в поддержку своего основателя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 11:07

Театр «Манекен» опубликовал афишу на май
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 11:00

В Челябинской области ввели особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 01:19

В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.04.2021 00:47

Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 18:42

Южноуральцев ждет космическая «Библионочь» в пятницу и субботу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:56

Выходные в Челябинской области будут дождливыми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:22

В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:16

В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 17:00

В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:53

В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:50

В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:47

Пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут воспользоваться скидкой на проезд в электричках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:48

Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:43

«Мне высрать вашу флюорографию?» – ответили пациентке в одной из поликлиник Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Родительские чтения в Челябинске: Семья - образец будущего единства человечества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:17

Финансирование мероприятий по восстановлению Челябинского и Каштакского боров может быть увеличено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:03

На Южном Урале завели дело на «районного надзирателя» секты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:58

В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:44

«Георгиевская ленточка»: на улицы Челябинской области снова выйдут волонтеры Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:18

Алексей Текслер обсудил с Олегом Бочкаревым вопросы развития предприятий ОПК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:14

На Северо-Западе Челябинска опрокинулась иномарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:06

Михаил Махов: Вода в озере Горьком - грязная, Кисегач катастрофически мелеет и цветет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:57

Число бюджетных мест в вузах вырастет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:45

С юбилеем, журфак УрГУ-УрФУ!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:24

Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:13

В Челябинской области пьяная девушка на машине ВАЗ протаранила столб и забор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:53

Как Челябинск отпразднует День Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:21

В Челябинске разместили около тысячи электросамокатов для активных горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:20

Особенность текущего эпидсезона в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:06

Машины важнее, чем деревья? В Челябинске по воле людей здоровые растения расстаются с кронами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:48

Когда в Челябинской области сформируют коллективный иммунитет к ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:38

На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:27

За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:19

В Челябинске продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве хозяина магазина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:12

Кого в Челябинской области будут прививать ЭпиВакКороной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 10:28

В 2021 году в Челябинской области откроют пять центров амбулаторно-онкологической помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:49

В Карабаше продлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:44

В пятницу в Челябинской области небольшие дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:34

Провалившуюся на площади Революции плитку под качелями-балансирами заменят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:15

В нацпарке «Зигальга» проснулись медведи