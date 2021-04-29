Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга

Работа мозга – жизненно важна для жизнедеятельности и правильного функционирования всех систем человеческого организма. Когда в ней начинаются какие-либо нарушения, человек испытывает крайний дискомфорт, а отсутствие своевременной диагностики может отразиться плачевно на здоровье. Для этого проводится ээг – электроэнцефалография. Однако самостоятельно назначать себе такой анализ не нужно – это прерогатива врача. И если вы получили от него такое направление и находитесь в поиске клиники, где вам окажут качественную услугу ЭЭГ, то вам стоит обратится в клинику специализированную клинику, в которой вам предоставят сервис и анализ высокой точности.

Электроэнцефалограмма – это исследование, которое помогает выявить малейшие изменения в коре головного мозга и отследить косвенные данные о работе его глубинных структур. Дело в том, что любые изменения в работе этого органа выражаются в его функциональности и активности, поэтому происходят изменения в генерации электрических потенциалов. Методом ЭЭГ можно диагностировать такие заболевания:

судороги неясного генеза и эпилепсию;

травмы и опухоли;

нарушения кровоснабжения мозговой ткани;

поражения центральной нервной системы из-за инфекций;

возрастные изменения, касающиеся мозга;

нарушения системы сна и бодрствования;

признаки нарушений умственного развития у детей;

неврозы и др.

На сегодняшний день основным показанием для проведения ЭЭГ является эпилепсия. Это пока единственный инструмент, который способен зарегистрировать эпилептические приступы коры головного мозга. Данный метод полностью безопасный, не имеет противопоказаний. Он безболезненный, неивазивный, не оказывает никакого побочного вредного влияния на организм.

Сама процедура длится 15-30 минут. Во время исследования врач попросит вас глубоко подышать, чтобы взять пробу с гипервентиляцией, а также проведет тест со световой стимуляцией. Это необходимо для того, чтобы полноценно исследовать ваш мозг в условиях влияния внешних раздражителей. Для лучшего контакта с датчиками врач наносит на кожу головы специальный гель. При обращении за ЭЭГ в клинику «Омега-Киев» вы получите результат за 15-20 минут. Именно столько требуется в среднем специалистам, чтобы составить заключение. Вам выдадут полный отчет, а также изображения с некоторыми участками записи. Записываться следует заранее, по телефону, в удобных месседжерах или через форму на сайте клиники.