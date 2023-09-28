Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория

Качество построенных, реконструированных и отремонтированных в этом сезоне дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория городского комитета дорожного хозяйства.

Лаборатория представляет собой комплекс для оценки качества покрытия, фиксирующий ровность автомобильной дороги и коэффициент сцепления.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в мегаполисе уже началась сдача объектов дорожного ремонта, реконструкции и строительства. Проверяющие смотрят не только на соблюдение подрядчиками графика работ, но и оценивают дороги с точки зрения наличия дефектов. Если таковые выявляются, объект не принимают и не оплачивают – до полного устранения недочетов. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

По словам его заместителя Дмитрия Шиляева, передвижной комплекс оснащен датчиками и лазерами, оценивающими качество дороги за счет отражения от покрытия. Также комплекс оснащен прицепным устройством, который за счет торможения и подачи воды оценивает коэффициент сцепления в разных погодных условиях.

«Такой проверке при приемке подлежит каждая автомобильная дорога вне зависимости от вида проведенных работ: строительство, реконструкция или ремонт», - подчеркнул Дмитрий Шиляев.

В числе объектов, проходящих приемку, - участок улицы 250-летия Челябинска от Чичерина до Татищева, ремонт которого был проведен летом этого года по поручению губернатора Алексея Текслера в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Менее чем за месяц здесь полностью заменили асфальт на площади более восьми тысяч квадратных метров, восстановили газоны.

«Сейчас работы здесь завершены, объект находится в стадии приемки, проводятся лабораторные испытания», - рассказал Николай Кожевников.

В администрации города напомнили: в 2023 году по проекту «Дорожный рывок» в Челябинске будет обустроено более 900 тысяч квадратных метров дорожных покрытий (это более 53 километров автомобильных дорог).

В настоящий момент работы на объектах ведутся в соответствии с графиками.