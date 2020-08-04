Кадет из Челябинска через десантников передал малышам в колонию самую дорогую свою вещь

Ученик школы №45 Челябинска узнал о том, что челябинские десантники собирают вещи для детей из Дома малютки женской колонии №5. Мальчишка решил отдать малышам свою самую любимую вещь – самокат.

В рамках благотворительной акции "Ветераны - детям" Челябинская областная общественная организация «Боевое братство» совместно с членами региональной ОНК подготовили подарки для воспитанников Дома ребенка при ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области. В акции также приняла участие Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Организаторам мероприятия потребовалось восемь легковых машин, чтобы загрузить все подготовленные для детей подарки: одежду, фрукты, развивающие игрушки и многое другое.

10-летний кадет из Челябинска Денис Зудилов принес свою самую дорогую вещь – самокат. Учится только на «хорошо» и «отлично», и мечтает уже сейчас защищать свою Родину.

«Я уже вырос, и пора заниматься вещами посерьезнее. Я решил отдать свой самокат малышам. Им нужнее», - рассказал Денис Зудилов.

В настоящее время в детском учреждении находятся 26 малышей в возрасте до 3-х лет.

«Посещение ветеранами боевых действий Дома ребенка при женской колонии стало уже доброй традицией. Данную акцию мы проводим уже пять лет. В этом году, в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции, мы передали подарки за территорией режимного учреждения», - рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ.

На протяжении многих лет, начиная с 2008 года, Дому ребенка при ИК-5 оказывает помощь и благотворительный фонд «Прикосновение к жизни». Директор организации Ольга Черепанова также является членом региональной ОНК. Она отмечает, что благотворительные акции помогают Дому ребенка создавать более комфортные условия для совместного пребывания в нем мам с детьми.