Кадровые перестановки в южноуральской полиции на транспорте

Сегодня, 14 октября, начальник отдела по работе с личным составом УТ МВД России по Уральскому федеральному округу Дмитрий Кириченко представил личному составу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте нового руководителя – полковника полиции Сергея Кокшарова.

Он сменил на этом посту Ильяса Фарвазетдинова, который перебрался на работу в Москву.

Для справки:

Сергей Кокшаров родился в Копейске в 1968 году. В 2007 году окончил «Челябинский юридический институт МВД РФ» по специальности «Юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в охранно-конвойной службе Линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск Южно-Уральского УВДТ.

С 2015 года возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

До назначения на должность был заместителем начальника линейного управления – начальником полиции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени.