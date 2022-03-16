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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.03.2022

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16.03.2022

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Жители Челябинской области снова могут путешествовать по России со скидкой
ПАО «Ростелеком»
Общество
16.03.2022 11:49
Фото: ПАО «Ростелеком»

Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях

Клиентская служба «Ростелекома» получает много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Как известно, введены санкции в отношении ряда российских банков, включая выпущенные ими карты платежных систем Visa и MasterCard, а также ограничена работа сервисов Google Pay и Apple Pay для пользователей из России. Перестанет работать и оплата подписок, оформленных в магазинах приложений Google Play и App Store.

Банковские карты

Все банковские карты, выпущенные российскими финансовыми организациями, включая международные системы Visa и MasterCard, продолжают работать на территории России без ограничений.

Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги «Ростелекома» на сайте компании (без регистрации - нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента и мобильном приложении «Мой Ростелеком». Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах оплаты и банкоматах, отделениях «Почты России» и салонах связи (наличие и размер комиссии зависит от условий конкретной организации).

Напоминаем, что можно округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) - переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.

Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках - для удобства совершения платежа рекомендуем сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.

Бесконтактные платежные сервисы

К сожалению, оплата услуг через сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступна. Однако существуют альтернативные способы бесконтактной оплаты.

На сайте «Ростелекома» услуги можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП) - мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется). Скоро сервис будет доступен для пользователей личного кабинета «Ростелекома».

Samsung Pay официально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с использованием карт «Мир».

Оплата подписок на видеосервис Wink в Google Play и App Store

Возможность оплаты покупок и подписок в Google Play и App Store с использованием карт российских банков в настоящее время закрыта. На данный момент можно выбрать следующие варианты сохранения подписки.

1. Оплата подписок Wink банковской картой - самый надежный способ.

Для Wink рекомендуется отключить продление подписок в App Store и Google Play и оформить подписку с использованием банковской карты (принимаются карты систем Visa, MasterCard и «Мир», выпущенные российскими банками) в личном кабинете клиента видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке.

Обратите внимание: уже оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца срока их действия.

2. Оплата подписки со счета Apple ID, который можно пополнить двумя способами.

Пополнить счет можно по следующей схеме: App Store → Ваша аватарка в правом верхнем углу → «Пополнить счет Apple ID».

Второй способ пополнения Apple ID - покупка подарочного сертификата (доступна в ряде банков - уточняйте в своей финансовой организации) с последующей его активацией в App Store.

3. Оплата со счета мобильного телефона в App Store и Google Play.

МТС«Билайн» и «Мегафон» (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупок и подписок в сервисах Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei AppGallery с личного счета абонента мобильной связи.

Как платить с мобильного счета в Google Play:

  • войти в настройки своего аккаунта;
  • зайти в раздел «Платежи и подписки»;
  • выбрать «Способ оплаты»;
  • нажать на пункт «Добавить оператора связи»;
  • ввести мобильный номер.

Инструкция для владельцев устройств Huawei:

  • войти в настройки аккаунта;
  • зайти в раздел «Платежи и покупки»;
  • нажать на пункт «Мобильный платеж»;
  • нажать «Добавить»;
  • ввести мобильный номер.

Как привязать телефон в сервисах Apple:

  • в настройках устройства зайти в раздел App Store;
  • нажать на Apple ID;
  • зайти в раздел «Управлять способами оплаты»;
  • выбрать «Добавить способ оплаты»;
  • нажать на пункт «Мобильный телефон»;
  • ввести номер.

Нет гарантий, что оплата с помощью указанных способов будет работать в будущем. Поэтому для надежной своевременной оплаты подписок рекомендуем привязать банковскую карту в личном кабинете клиента Wink на сайте www.wink.ru.

В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг «Ростелекома» информация об этом будет оперативно опубликована на официальном сайте компании.

ПАО «Ростелеком»
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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»

14.03.2022 13:17

Спасатели уже неделю ищут туриста из Перми, пропавшего на Таганае

14.03.2022 12:57

Челябинские власти продолжают борьбу с нелегальными торговыми объектами

14.03.2022 12:38

В Челябинске станет больше муниципальных пляжей

14.03.2022 12:37

Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»

14.03.2022 12:27

Прокуратура потребовала реконструировать очистные сооружения в Долгодеревенском

14.03.2022 12:18

За неделю ковид оборвал жизни 128 южноуральцев

14.03.2022 12:00

Работодатель ответит за гибель человека на производстве

14.03.2022 11:59

Челябинцы стали активно использовать приложение «Мир» для оплаты проезда в общественном транспорте

14.03.2022 11:58

В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства садика на Горького

14.03.2022 11:56

В Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз из Челябинска

14.03.2022 11:42

Производитель компьютеров ASUS решил закрыть бизнес в России

14.03.2022 11:40

В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области

14.03.2022 11:27

Из-за роста цен торговые сети Челябинска ждут проверки

14.03.2022 11:15

Патриотическая акция «Своих не бросаем» прошла в Челябинской области на ура

14.03.2022 11:06

Южноуральские налогоплательщики могут получить электронную подпись в ФНС

14.03.2022 10:57

В Челябинской области началась массовая проверка автобусов и маршруток

14.03.2022 10:48

Минобрнауки: Выплаты за классное руководство не отменяли

14.03.2022 10:46

В Челябинске увеличено количество техники для уборки снега

14.03.2022 10:10

Австралия ввела санкции против 33 россиян

14.03.2022 10:08

Челябинцы жалуются на смог и удушающий запах в воздухе

14.03.2022 09:40

В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста

14.03.2022 09:16

У православных началась вторая неделя Великого поста

13.03.2022 20:53

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

13.03.2022 20:12

НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области

13.03.2022 19:56

Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»

13.03.2022 19:48

Анонсы событий и мероприятий на 14 марта