Как Челябинск отпразднует День Победы

В Челябинске празднование Дня Победы начнется в этом году седьмого мая.

Первым в афише мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, станет концерт драматического театра имени Наума Орлова «А песня тоже воевала», посвященный памяти артистов фронтовых бригад. Свой яркий музыкальный подарок коллектив храма искусства сделает родному городу в 18 часов на площадке перед театром.

Одним из самых главных событий будет, конечно, парад Победы на площади Революции (торжественное построение войск Челябинского гарнизона начнется в 11 часов утра).

Последним мероприятием праздничной программы станет фейерверк на набережной реки Миасс, возле памятника Петра Столыпину, который порадует челябинцев и гостей областного центра девятого мая, в 22 часа.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в связи с празднованием Великой Победы будет ограничено движение транспорта по центральным улицам.

Напомним, в прошлом году 9 Мая столица Южного Урала, как и весь регион, праздновала «на дому». В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия были запрещены. Оставался лишь один формат – онлайн.