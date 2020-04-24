Как Челябинск провожал на фронт Уральский добровольческий корпус

Челябинские телезрители могут посмотреть 9 мая фильм «Танкисты» о проводах на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Государственный исторический музей Южного Урала сделал свободным доступ к просмотру этой хроники, которую и сегодня смотрят со слезами на глазах. Увидеть ее можно на сайте музея в электронной экспозиции «Одна на всех Победа» в разделе «Образы войны». Короткий фильм получил название «Танкисты».

Хроника переносит в Челябинск в день 9 мая 1943 года. На улице Кирова возле центрального почтамта челябинцы провожают на фронт земляков из 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады. Маршируют мальчишки. К ним обращены лица женщин (гражданских мужчин в толпе почти не видно) и детей.

Ровно через два года кто-то из этих танкистов будет утюжить гусеницами улицы поверженного Берлина. Но между этими двумя датами будет много тяжелых испытаний — Курская дуга, освобождение Украины, Берлин и Прага…

Запись тяжело смотреть: она длится всего пять минут, но вызывает очень сильные чувства. В этом - правда хроники.

Прежде киноматериалы хранились в Российском Государственном архива кино- и фотодокументов (РГАКФД). В марте 2020 года цифровую версию получил Государственный исторический музей Южного Урала в рамках подготовки к 75-летию Победы.