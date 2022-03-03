03.03.2022
На перегоне в Чурилово грузовой поезд сбил женщину
03.03.2022
70-летняя жительница Озерска поверила в любовь и перевела «кавалеру» два с половиной миллиона рублей
03.03.2022
Спецоперация в Украине: как отличить правду от фейка
03.03.2022
Продолжается прием заявок на «Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества»
03.03.2022
В Челябинской области число умерших от ковидной пневмонии превысило семь тысяч
03.03.2022
Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов
Как предстоящие выходные и праздник скажутся на размере зарплаты южноуральцев
09.03.2021
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
09.03.2021
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
05.03.2021
В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль
05.03.2021
«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022