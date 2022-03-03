Как предстоящие выходные и праздник скажутся на размере зарплаты южноуральцев

Предстоящие длинные выходные не окажут влияния на размер заработной платы жителей Челябинской области, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

К такому выводу пришел эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин по результатам проведенного исследования.

Напомним, текущая рабочая неделя для южноуральцев, работающих по стандартному пятидневному графику, будет на один день длиннее обычной и продлится шесть дней – с понедельника по субботу (с 28 февраля по пятое марта). Но и выходные будут не два дня, как обычно, а три.

Как сообщили агентству в компании, поскольку Международный женский день, восьмое марта, в этом году приходится на вторник, было принято решение о переносе выходного дня с субботы, пятого марта, на понедельник седьмое марта. Таким образом, южноуральцы смогут отдохнуть три дня – с шестого по восьмое марта.

Рабочий день в субботу, пятого марта, должен быть сокращен на один час, так как в этот день работники работают за предпраздничный понедельник, седьмое марта.

«Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте», - отмечает эксперт.

В свою очередь, сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утвержденные в компании расписания.