Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП

Семинар «Привлечение персонала для компаний через социальные сети: возможности и особенности» проведет 18 мая Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по информации и рекламе подготовил семинар для южноуральских предпринимателей: «Привлечение персонала для компаний через социальные сети: возможности и особенности».

Автор и ведущий семинара Сергей Полторак – соучредитель SММ-агентства «Символ роста», автор курсов по SMM и IT, спикер региональных и федеральных конференций, эксперт-практик, преподаватель.

На семинаре слушатели узнают о трендах социальных сетей, которые помогут привлечь лучших кандидатов для компании, им расскажут о возможностях в цифровой сфере для усиления HR-бренда и технической стороне привлечения соискателей, а также участники рассмотрят плюсы и минусы HR-лендинга и где искать потенциальных кандидатов, учитывая все возможности.

«Вопросы по тематике семинара можно прислать заранее, указав их в форме для регистрации, а также принять участие в режиме видеоконференцсвязи», - уточнила модератор семинара, председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе Евгения Машенцева.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Место проведения: ЮУТПП, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606.

Время проведения: с 11.00 до 13.00 часов.