Как южноуральские танкисты лесополосу в Сватово-Кременном направлении взяли

Челябинское региональное отделение Народного фронта опубликовало уникальные кадры с передовой, показывающие мощь российской армии. На них – взятие бойцами шестого танкового полка лесополосы в Сватово-Кременном направлении!

«Две с половиной тысячи человек, более 50 единиц техники, восемь часов времени. Вот столько сил и средств потребовалось южноуральским парням, чтобы выполнить поставленную задачу», - отмечают в президентском движении.

Отметим, бойцам данного подразделения Народный фронт на регулярной основе доставляет гуманитарную помощь, в том числе обмундирование и медикаменты.