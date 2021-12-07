Каждая валюта имеет свою цену на финансовом рынке, которая постоянно колеблется – растет, падает или крутится в небольшом диапазоне. Формируется курс одной национальной денежной единицы в отношении стоимости другой валюты. Поэтому грамотный трейдер постоянно следит за графиком изменений, выбирая наиболее подходящие моменты приобретения или продажи интересующих валютных пар.

Как покупать и продавать валюту

Невозможно торговать валютными парами напрямую, вступая на рынок без посреднической компании. Такие компании предоставляют не только доступ к валютному рынку, но и необходимые торговые инструменты, в том числе и валютные пары для будущих сделок. Однако, здесь необходимо проявить максимальную осторожность и внимательность. Помочь в выборе качественного брокера могут соответствующие рейтинги компаний, выходящих на валютный рынок. С их помощью легче определиться с тем, какого брокера выбрать .

Что предлагает брокер

Добросовестная брокерская компания предоставляет каждому пользователю возможность пройти официально регистрационную процедуру и создать в своей системе учетную запись. Следующим этапом является верификация личности зарегистрированного пользователя. Все это делается для исключения потери важнейших данных о клиенте и присваивания его средств, хранящихся на депозите. Брокер также обеспечивает трейдера допуском на валютный рынок для беспрепятственного открытия/закрытия ордеров.

Нюансы торговли

Чтобы не допускать ошибок при выборе времени для входа на форекс, трейдер должен хорошенько подготовиться и внимательно следить за графиком интересующей валютной пары. Нужно регулярно знакомиться со свежими новостями с мировых финансовых рынков, читать статистику и аналитику. Только подготовленные пользователи могут зарабатывать на разных активах, включая валютные пары. Хотя одной подготовки недостаточно.

Предупреждение о рисках

Каждый ответственный брокер перед вступлением трейдера в торговлю предупреждает его о существующих рисках. Невозможно зарабатывать на дистанционной торговле валютными парами без опыта. Трейдер должен хорошо разбираться в инструментах торговли, спредах, правилах биржи и т. д.

Отсутствие опыта приводит к вполне предвиденному результату – потере денег. Некоторые начинают валютные торги с большим азартом и не могут остановиться, когда теряют малые суммы. Такой подход приводит к полному сливу депозита и к банкротству.