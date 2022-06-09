Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

Жилой четырехэтажный каменный дом №37 по улице Цвиллинга в Челябинске могут включить в единый госреестр объектов культурного наследия – на это получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, акт которой поступил в региональный комитет охраны ОКН в мае текущего года.

Дом, построенный для работников челябинского завода металлоконструкций в 1950-м году по проекту Федора Серебровского (в 1972-м году получил звание Заслуженного архитектора РСФСР) – в стиле неоклассицизма, располагается в центре наиболее выразительной застройки южноуральской столицы, на пересечении Цвиллинга с проспектом Ленина.

«Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой четырехэтажный» является частью архитектурного облика Челябинска, спроектированного в 40-е – 70-е годы 20-го века. Кварталы, ограниченные улицами Цвиллинга – Тимирязева – Пушкина – Свободы – Советская – Коммуны – проспект Ленина, - крупномасштабные, с застройкой по периметру, протяженными четырех- и пятиэтажными домами», - отмечают в госкомитете охраны ОКН региона.

Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области Поделиться

Наиболее крупные из них – дома, оформляющие углы кварталов, получившие в связи с этим усложненную конфигурацию и нумерацию сразу по нескольким улицам. Часть домов занимают всю ширину квартала.

В госкомитете также подчеркивают, что 37-й дом сразу выделяет очень яркая черта – треугольные эркеры верхних этажей, задающие основной мотив фасада.

«Межоконные пространства эркеров украшены горельефными вставками. Основу композиции горельефа четвертого этажа составляет картуш с заключенным в него медальоном с сияющей пятиконечной звездой в обрамлении пшеничных снопов, исходящих из серпа с молотом. С двух сторон центральную часть изображения окружают знамена, а опорой для нее служит перевитая лентами лавровая гирлянда. На уровне третьего этажа – медальон с серпом, молотом и пятиконечной звездой в обрамлении пышной цветочной гирлянды, которую поддерживают мальчик и девочка», - такое описание здания дает государственный комитет охраны ОКН Челябинской области в своем официальном сообществе в ВК.

Как подчеркивают в комитете, здание, возведенное по проекту Федора Серебровского более 70-ти лет назад, и в настоящее время сохраняет свое историческое и функциональное назначение.

Комментируя опубликованные госкомитетом результаты экспертизы, один подписчик группы комитета в ВКонтакте отметил, что арендаторы портят фасад дома №37 по улице Цвиллинга своими несоразмерными вывесками, а другой добавил, что здесь надо поработать с остеклением (предложил накладные шпросы с делением стекла согласно оригиналу и окраску пластика в серый или коричневый цвет).