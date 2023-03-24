Камера «умного» домофона «поймала» гуляющую по двору в центре Южноуральска косулю

В Южноуральске (Челябинская область) камера «умного» домофона «Интерсвязи» «поймала» неспешно прогуливающуюся косулю.

Интересно, что дом, перед которым 22 марта не торопясь шла лесная гостья, находится практически в центре города – по адресу: Мира, 51.

Буквально на прошлой неделе парнокопытный красавец (это оказался молодой самец) с большой скоростью - безусловно, был очень напуган - бегал по Троицку, многие жители которого переживали за судьбу животного.

Это видео вдохновило троичан на поэтические строки: «В мартовский весенний снежный день пробежал по городу олень…».

К счастью, та история закончилась благополучно – троицкую косулю спасли, вывезли в лес. Местное издание «Регион» в своем сообществе в ВКонтакте опубликовало видео спасения лесного жителя неравнодушными горожанами. Самец косули был упитан и в целом здоров – только со сбитым рогом и окровавленной мордочкой.

Напомним, на этой неделе «Новости Верхнего Уфалея» в ВКонтакте рассказали свою историю о косуле – упавшей в отстойник и спасенной сотрудниками очистных сооружений.