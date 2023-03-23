В Верхнем Уфалее слесари не дали утонуть упавшей в отстойник косуле

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) сотрудники очистных сооружений пришли на помощь косуле, которая упала в отстойник.

О спасении лесной гостьи - благодарить за это нужно слесарей предприятия - сообщают «Новости Верхнего Уфалея» в ВКонтакте.

Оказавшись на суше, косуля убежала в лес, пишут местные журналисты. Видео, где отчаявшееся животное без остановки плавает взад-вперед, пытаясь не утонуть, в редакцию прислали жители города.

В комментариях к посту о чудесном спасении парнокопытной красавицы подписчики благодарят спасителей косули, радуются, что лесная гостья осталась жива, но при этом задаются вопросом, как она попала на территорию охраняемого предприятия, и сетуют, что само спасение на видео не попало. Скептики также задаются вопросом, точно ли косуля убежала в лес.