Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами

В Челябинске капитальный ремонт улицы Худякова ведется опережающими темпами.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, подрядчик планирует закончить работы уже в июне, тогда как контрактом предусмотрено проведение капремонта в период до конца августа текущего года.

В администрации города напомнили, что улицу Худякова капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на участке Худякова между Университетской Набережной и Татьяничевой.

Подходит к концу обустройство тротуаров и придорожных газонов по северной стороне (по направлению из центра к плотине). В ближайшие дни подрядная организация начнет работы на южной стороне Худякова.

На всей протяженности улицы обновят разметку и знаки организации дорожного движения.