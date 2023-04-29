Кардио на выживание

Вообще-то Катя решила начать тренировки ещё в декабре. Но трезво оценила свои возможности и поняла — до Нового года не успеет. Поэтому торжественно пообещала на стене в социальной сети, что приведёт себя в порядок к летнему сезону.

Теплился апрель. И деваться было уже некуда. Катя зашла в близлежащий магазин со спортивными товарами, приобрела леггинсы и майку, удобные кроссы и пошла покупать абонемент.

На подходе к клубу Катя увидела нескольких молодых девушек. Глядя на них, она поняла, откуда взялся этот нелепый стандарт 90-60-90. Сильно захотелось развернуться и пойти домой. Но обещание на свою аудиторию из 134 человек нужно было выполнять. Хоть про него все и забыли.

Катя выдохнула и открыла дверь.

Приветливый администратор уточнил, сколько занятий хочет купить Катя, давно ли она занимается и какой фитнес любит больше. Катерина смотрела на девушку, удивлялась, как можно не понять, что последний спорт у неё был в школе. Вслух же вежливо сказала:

«Мне бы что-нибудь активное».

Администратор хитро прищурилась и отправила Катю на кардио.

В зале царили нервозность и ожидание. Кто-то при этом успевал весело перешептываться в углу и оглушать помещение резкими взрывами хохота. «Истерика», — подумала Катя и устроилась на мате по-удобнее. Снова возникло чувство, требующее юпобега. Но в этот момент в зал вошел тренер, и пути к отступлению были отрезаны.

Рывками хватая воздух, отмахивая руками туман в голове Катя заканчивала вместе со всеми разминку. Молодая и уверенная в себе девушка чуть позади Кати резво скакала и не могла остановиться, даже после завершающей команды тренера. «Вот это прыть», — завистливо подумала Катерина.

Холодные, освежающие глотки воды немного привели в чувство. Но пока Катя пила, тренер уже успела выстроить всех девушек в стройный (по форме, но не по содержанию) ряд. Последующие упражнения оказались пыткой с мотивами издевательств, а именно — элементами обещанного администратором кардио. Катя подвывала от устроенного себе испытания, проклинала тот день, когда вообще решила заняться спортом и мысленно готова была отказаться от пищи навсегда, во веки вечные.

Пока она всё это думала и проживала, остальные фитнес-дивы уже понеслись по заданному маршруту. Первые три упражнения пролетели на удивление быстро и практически без последствий — начала только покалывать селезенка. И выпитая накануне вода предательски побулькивала в желудке.

Чего не скажешь об оставшихся спортивных заданиях... Были тут и крики отчаяния, и попытки поползти, и просто бездумное движение вперед… Катя готова была начать писать завещание, прямо в заметках телефона, но тут услышала заветные: «Девочки, пару минут отдыхаем и второй круг». Не глядя бухнулась на пол и закрыла глаза. До конца тренировки оставалось 40 минут…

Каждое последующее упражнение, предложенное мастером по созданию роскошных фигур, было затейлевее другого. Изначальный энтузиазм девушек явно заканчивался, пошел в протест даже музыкальный центр — он упрямо выключался на середине трека и ни в какую не хотел продолжать тренировку. Поэтому ничего не оставалось, как объявить растяжку.

Катя успешно справилась с задачей достать кончиком пальцев на руке до кончика пальцев ноги. И поняла, что лежала бы так прямо до лета. Но срок её абонемента не покрывал такой временной период, так что пришлось вставать.

Вечером Катя не могла позволить себе ужин — после столького-то вытерпленного. Поэтому спасалась водичкой и слабым чаем. Позвонила подружка. Про между прочем узнала и о спортивных успехах. «Да там все шикарно, вхожу в ритм, уже скинула 2 кг», — гордо ответила Катерина и вспомнила себя на кардио-тренировке , в поту, перемешанным со слезами. Об этом, конечно же, умолчала. «Круто», — подхватила подруга, — «Ты прямо вообще молодчинка, тоже присоединюсь со следующей недели».

Катя лукаво улыбнулась.