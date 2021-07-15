15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
15.07.2021
«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд
15.07.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
15.07.2021
ВТБ открыл первый офис нового формата в Челябинске
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
15.07.2021
В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения
Кардиолог: Ковид «помолодел», болеть стали даже дети и порой тяжело
05.09.2018
Челябинские кардиохирурги шагнули на новую профессиональную ступень
13.02.2018
Челябинский кардиоцентр признан одним из самых безопасных в России
11.01.2018
Олег Лукин: Телемедицинские технологии позволяют увеличить доступность лечения и его безопасность
26.12.2017
Немецкие эксперты высоко оценили качество инструмента в федеральном кардиоцентре Челябинска
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021