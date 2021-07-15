Кардиолог: Ковид «помолодел», болеть стали даже дети и порой тяжело

В России коронавирусной инфекцией COVID-19 все чаще стали болеть молодые жители и дети. Зафиксированы и тяжелые случая течения заболевания.

Об этом сообщил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин на пресс-конференции в министерстве здравоохранения Челябинской области.

В начале эпидемии наиболее уязвимыми группами перед ковидом считались пожилые люди в возрасте старше 65 лет. Отмечалось, что дети переносят болезнь бессимптомно, легко и в таких случаях просто являются источником заражения для своих родных.

«На сегодняшний день очень серьезная статистика по болезни COVID-19 в детском возрасте, - отмечает Олег Лукин. - Если раньше мы говорили, что самые серьезные формы у пожилых (65 лет и старше), то сейчас идет значительное омоложение пациентов (30, 40 и 50 лет), которые в тяжелой форме переносят эту инфекцию. Мы знаем, что все возрасты подвержены этой плохой инфекции».

Пока вопрос по вакцинации от коронавируса детей окончательно не решен. «Но, думаю, мы к этому придем. То, что они болеют, и иногда очень тяжело, мы это знаем», - подчеркнул главврач федерального кардиоцентра.

На сегодня в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса, но ни одна из них не разрешена для подростков и детей. В настоящий момент проводится клиническое исследование эффективности и безопасности вакцины «Спутника V» для подростков 12-17 лет. Исследование проводит национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, создавший вакцину. Планируется, что вакцинация подростков может начаться уже в конце сентября.