15.05.2022
Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
15.05.2022
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
15.05.2022
Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков
15.05.2022
В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды
Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав
15.05.2022
Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
08.05.2022
Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.05.2022
Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы
06.05.2022
Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, не выпустили из СИЗО
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022