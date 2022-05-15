Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав

Житель города Карталы Челябинской области предъявил полицейским копию водительских прав, раскрашенную цветными карандашами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области.

Творческие способности южноуральца оценили автоинспекторы, когда проверяли документы водителей в ходе надзора за дорожным движением. 71-летний мужчина пояснил полицейским, что прав его лишили, но переходить в разряд пешеходов он не захотел. Пенсионер нашёл дома копию водительского удостоверения, раскрасил её с помощью цветных карандашей, вклеил фото и заламинировал.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по части второй статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Теперь «находчивому» водителю грозит ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы на такой же период.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.