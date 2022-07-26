Каско: оформление, нюансы договора

Ремонт автомобиля требует больших денежных вложений. Компенсировать их поможет добровольное страхование — каско. Хотя если машина приобретается в кредит, то банк может выдвинуть условие о ее страховании. Многие дилеры готовы дать на авто скидку, если на него будет оформлен страховой полис.

Получить его несложно. К примеру, в век высоких технологий даже не обязательно посещать офис страховой компании, чтобы узнать его стоимость. Благодаря Интернету есть возможность рассчитать каско онлайн . На порталах или в приложении доступны формы для заполнения, осмотр также проводится через приложение. Хотя под параметры подобного оформления подходят не все автомобили, но во многих случаях процесс значительно упрощается.

Риски

Застраховать авто можно на всю стоимость от всех видов рисков, или выбрать какие-то определенные. По желанию клиента вписываются дополнительные риски: выплаты при несчастном случае, компенсация услуг при помещении в больницу после аварии и многое другое. Каско защитит в случае кражи, повреждения от различных факторов:

Аварийной ситуации.

Столкновения с неподвижными или подвижными объектами.

Падения на ТС каких-либо предметов.

Повреждения третьими лицами.

Возгорания.

Попадания в воду.

Стихийного бедствия.

Компенсация выплачивается и за похищенные отдельные детали, если это указано в договоре. Страховых компаний много и каждая сама устанавливает условия страховки. Выплата при угоне положена, если автомобиль украли и полиция признала факт этого. Компенсация производится и в случае полного прихода транспортного средства в негодность. Она не зависимости от того, кто стал виновником порчи авто.

В дополнение ко всему можно вписать в полис выплаты по страхованию жизни и здоровья водителей, пассажиров, перевозимых питомцев. Не считается страховым случаем арест авто. Договоры обычно достаточно подробные, в них расписаны все нюансы.

Стоимость

На стоимость оказывают влияние многие факторы. Как и в случае с автогражданкой, это водительский стаж, безаварийное вождение, возраст и состояние машины, ее марка и модель. У СК есть статистика по угонам определенных моделей.

На то, какую сумму придется заплатить, влияет и срок договора. Чем он меньше, тем меньше будет цена полиса. В договоре прописаны сроки возмещения и его порядок. К примеру, может быть предусмотрен ремонт за счет СК либо компенсация деньгами. Эксперт компании подсчитывает ущерб.

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