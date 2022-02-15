Казаки подарили челябинскому храму Августовский образ Пресвятой Богородицы

Казачий Храм Табынской иконы Богородицы, строящийся в Советском районе Челябинска, получил в дар список Августовской иконы Божией Матери. История Августовского образа связана с военными событиями и подарок был сделан в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля.

По задумке общины, Казачий храм должен стать памятником всем павшим воинам России. Недалеко от храма находится Лесное кладбище – крупнейший воинский мемориал Челябинска.

Икона была написана по заказу казаков станицы Смолеозерной Второго Верхнеуральского отдела Оренбургского войскового казачьего общества, которые и вручили икону в дар храму.

Как сообщает Челябинская епархия, собрать деньги именно на этот образ казаки решили неслучайно. История Августовского образа связана с военными событиями. Икона была написана в самом начале Первой мировой войны, после того как Пречистая Дева Мария явилась русским солдатам под городом Августовом незадолго до Варшавско-Ивангородской операции.

Настоятель храма иерей Стефан Кокшаров отслужил молебен и освятил икону.

.ДЛЯ СПРАВКИ

Приход Табынской иконы Царицы Небесной в Советском районе Челябинска был зарегистрирован еще 23 марта 2017 года, а в октябре ему выделили земельный участок на улице Дундича, дом 1А, район АМЗ. В число учредителей вошли казаки станицы Смолеозерной.

Будущий храм решили освятить в честь Табынского образа Пресвятой Богородицы, который оренбургские казаки особым образом почитали издревле.

Второго августа 2018 года на участке был установлен временный храм-вагон, а уже 19 августа 2018 года в нем прошло первое богослужение.