В военно-полевом храме под Чебаркулем, где проходят боевое слаживание мобилизованные, прошло верстание в казаки

В военно-полевом храме на межвидовом 255-м полигоне под Чебаркулём (Челябинская область), где проходят боевое слаживание мобилизованные из разных уголков России, был совершён обряд верстания в казаки.

Как сообщили в Челябинской епархии, по традиции при верстании присутствие священника обязательно. В обряде в военно-полевом храме под Чебаркулем принял участие руководитель отдела Челябинской епархии по работе с вооружёнными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Егоров.

Батюшка произнес приветственное слово, и будущие казаки перед Святым Крестом и Евангелием зачитали текст присяги, обещая «верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной, честнóму казачеству. Свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи. Защищать их в годину брани, не щадя живота своего».

В подарок от духовного наставника молодые казаки получили молитвословы и книги Священного Писания.