Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела

Ректор Южно- Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер вступил в ряды Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска, сообщает челябинская епархия.

Чин приведения к присяге совершил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков в храме великомученика Георгия Победоносца в областном центре.

Нового члена казачьего общества напутствовал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Владыка отметил, что современные казаки являются продолжателями традиций славного прошлого в настоящем, примером искреннего отношения к своей Родине и Церкви.

В завершение чина приведения к присяге Александр Вагнер, стоя на колене, перед Святым Крестом и Евангелием зачитал текст присяги. Он пообещал «верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной, честнóму казачеству, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего».

Александр Вагнер получил казачий чин воинского старшины.