12.05.2023
Начальник полиции Озерска задержал поджигателя
12.05.2023
Нового главу Миасса изберут 17 мая
11.05.2023
Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений
11.05.2023
Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе
11.05.2023
Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах
11.05.2023
Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение
Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
18.04.2023
Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
04.04.2023
В гостях у «огненной птицы»: на Зюраткуле может появиться райский уголок для гурманов
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023