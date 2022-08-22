22.08.2022
Челябинский депутат Корнев привез в столицу особенный подарок для Рамзана Кадырова
21.08.2022
После гибели семьи в Варненском районе возбуждено уголовное дело
21.08.2022
В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов
21.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 августа
21.08.2022
В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов
21.08.2022
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
Каждый пятый родитель Челябинска испытывает стресс в День знаний, почти половина отпросится с работы
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022