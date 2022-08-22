Каждый пятый родитель Челябинска испытывает стресс в День знаний, почти половина отпросится с работы

Каждый пятый родитель в Челябинске признался, что испытывает стресс перед первым сентября в связи с началом учебного года (21%). При чем мамы тревожатся гораздо чаще, чем папы. Почти половина работающих родителей намерены в День знаний отпроситься с работы, чтобы проводить ребенка в школу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В нем приняли участие родители школьников и представители работодателей из Челябинска.

Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители - чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики начальных классов (с первого по четвертый) и пятиклассников, - чаще родителей учеников более старших классов.

Почти работающих родителей (40%) планируют брать отпуска и отгулы, чтобы прийти в школу с детьми на праздничные линейки. Из них 18% оформят на первое сентября отпуск или отгул, а 22% отпросятся на полдня.

Согласно опросу работодателей, четыре из 10 челябинских компаний предоставляют родителям школьников выходной в День знаний: 22% официально, 20% - неофициально.