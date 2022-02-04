Классы Челябинской области постепенно выходят с карантина по ОРВИ

В Челябинской области в пятницу, четвертого февраля, по сравнению со вчерашним днем уменьшилось число классов и школ, закрытых на карантин по ОРВИ.

По данным регионального министерства образования и науки, на сегодняшний день на карантине по ОРВИ находятся 3 463 класса (по состоянию на третье февраля, их было на 172 больше - 3 635) и 67 школ (днем ранее - 68).

По причине контакта с больными коронавирусом 16 классов в Челябинской области в настоящее время изолированы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора (плюс два класса по сравнению с третьим февраля)

В детских садах Южного Урала ситуация обстоит лучше. В связи с острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся четыре группы и четыре сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больными COVID-19 находятся девять групп в шести детских садах, сообщили в минобрнауки Челябинской области.