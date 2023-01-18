18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
18.01.2023
Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ
18.01.2023
Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам
18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023