Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме

С 2023 года региональные отделения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования объединились в единый фонд – Отделение Социального фонда России по Челябинской области.

Новый фонд является полным преемником всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции ПФР и ФСС. И теперь государственные услуги для южноуральцев можно получить в рамках «одного окна» в 46 офисах клиентского обслуживания Отделения СФР.

«Прием граждан и юридических лиц осуществляется специалистами Отделения Социального фонда России с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с 8:00 до 15:45 часов. Кроме того, в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Копейске и Златоусте прием в клиентских службах в среду продлен до 18:00 часов», – рассказала заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Нина Истомина.

Для удобства граждан на сайте СФР предусмотрена предварительная запись на прием в клиентскую службу, данная услуга доступна всем желающим, но требует регистрации.

Также получить государственные услуги СФР граждане могут лично через МФЦ, и дистанционно через портал госуслуг (предоставлена возможность подачи 60 заявлений по различным направлениям деятельности СФР).