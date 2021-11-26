Ко Дню матери администрация Курчатовского района подготовила большой праздничный концерт

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в стенах администрации Курчатовского района Челябинска 25-го ноября. Главными гостьями на нем были мамы.

С особой теплотой районная администрация отнеслась к подготовке мероприятия: в этот день в адрес женщин прозвучало много добрых пожеланий, свои музыкальные и творческие номера виновницам торжества подарили творческие коллективы Курчатовского района. Украшением концерта стало выступление аккордеониста Александра Царькова.

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«Каждый год мы с особым трепетом пишем сценарий к празднованию Дня матери, ведь этот день особенный, и никто не может остаться равнодушным, так как для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. В числе приглашенных – многодетные матери, а также семьи, которые воспитывают приемных детей и детей с ограниченными возможностями. На празднике будет присутствовать мама, у которой пятеро приемных детей!», – рассказал перед началом концерта начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского Евгений Макаров.

Присутствующих в актовом зале матерей поздравила председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова, которая выразила признательность за воспитание, бескорыстную любовь к детям, терпение и труд, а также пожелала мамам крепкого здоровья и счастья.

По уже сложившейся традиции, многодетным мамам; матерям, воспитывающим приемных детей, а также мамам одаренных и талантливых деток были вручены благодарственные письма и ценные подарки.