Когда в Челябинской области сформируют коллективный иммунитет к ковиду

В Челябинской области вакцинировано от коронавирусной инфекции COVID-19 пока 12 процентов от плана. Намечено привить 1,6 миллиона жителей.

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

«Начали вакцинацию и вакцинированы одним компонентом 206 тысяч человек - это почти 87 процентов от всего объема поставленной вакцины. Из них уже 126 тысяч 136 человек завершили вакцинацию и вакцинированы дважды. Это достаточно большое число», - отметила Ирина Гехт.

Всего подлежат вакцинации в регионе 1 миллион 618 тысяч 595 жителей.

К настоящему моменту область получила 258 тысяч комплектов вакцины - 16% от необходимого объема.

«Мы сегодня с имеющимися мощностями готовы принимать одномоментно 116 тысяч доз, благодаря мощности аптечного склада и станции переливания крови. Кроме того, областной аптечный склад приобрел рефрижератор для развозки вакцин по территории области, -поделилась Ирина Гехт. - В проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций (без учета ФМБА), развернуто 126 прививочных пункта. Привлечены 243 медработника к вакцинации».

В области есть резервы и на случай поступления большой партии – 38 мобильных пунктов и 78 мобильных бригад, в составе которых работают 139 медработников.

Сегодня в области вакцинируют порядка четырех тысяч человек в сутки. «Наши возможности с учетом всех ресурсов – порядка 8,5 тысячи в сутки, - уточнила Ирина Альфредовна. - Если мы будем вакцинироваться в тех темпах, в которых идём сейчас, то коллективный иммунитет достигнем к сентябрю. Если проявим большую активность, то уже к июлю».

Активно проводится работа по вакцинации граждан из группы риска, граждан с хронической соматической патологией (19%) и лиц старше 60 лет (36% в структуре вакцинированных), а также работников промышленных предприятий. Многие предприятия даже приобрели холодильное оборудование, чтобы вакцинировать своих сотрудников в своих здравпунктах, в том числе ММК, ЧТПЗ, цинковый завод.

Организована вакцинация в торгово-развлекательных комплексах (порядка 1100 еженедельно за выходные.) Уже пять городов открыли пункты вакцинации в ТРК – Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск. Более четырех тысяч с 20 февраля привиты в ТРК первым компонентом.

Кроме того, запущен «Поезд здоровья» (совместный проект регионального минздрава и РЖД). «Там число привитых незначительное, но это маленькие станции и люди проходят для вакцинации. За два дня провакцинировано 168 человек», - отметила Ирина Гехт.

По словам первого замгубернатора, остается возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг. Открыта 31 тысяча слотов, занято из них 13 тысяч.